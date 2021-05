OnePlus Nord e Acer Nitro 5 con RTX 3060 sono i protagonisti delle migliori offerte Amazon del giorno

Siamo tutti in grande attesa per il Prime Day che quest’anno dovrebbe arrivare con un po’ di anticipo ma Amazon comunque non perde tempo e rilascia ogni giorno tantissime offerte in grado di far traballare anche il risparmiatore più incallito.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 12 Maggio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 12 Maggio 2021

OnePlus Nord

Finalmente OnePlus Nord al suo minimo storico su Amazon, un momento atteso da parecchio tempo. Si tratta di uno dei device più interessanti di OnePlus per l’esperienza utente offerta che rinuncia solo di una fotocamera al pari dei top gamma. Display Amoled da 6,4″ con refresh rate a 90 Hz, Snapdragon 765G con supporto alle reti 5G e ottime prestazioni, si chiude il cerchio con la batteria da 4100 mAh con supporto alla ricarica rapida. Solo la quad-camera posteriore soffre un po’ ma per tutto il resto, è un ottimo smartphone.

OnePlus Nord a 375 Euro invece di 480 Euro

Huawei monitor 23.8″ FullHD

Un bel monitor classico da ben 23.8″ pollici con risoluzione FullHD è proprio l’ideale per chi deve lavorare comodamente da casa con il massimo della qualità. Si tratta di un pannello di Huawei con un design molto pulito ed in grado di essere un buon supporto sia per chi produce immagini e sia per chi produce video. Non solo, può essere utilissimo anche per chi lavora da casa.

Huawei Monitor 23.8″ FHD a 119 Euro con disponibilità immediata

Acer Nitro 5

Il nuovo Acer Nitro 5 con Intel Core i5-10750H e scheda video dedicata RTX 3060 con 6 GB è super interessante. Non solo CPU+GPU, anche il display è degno di merito, si tratta di un 15.6 con refresh rate a 144 hz in grado di sfruttare tutti gli fps che la RTX 3060 può generare. Ha un ottimo sistema di dissipazione, è completamente aggiornabile e poi c’è una 3060 con ray tracing e dlss, è davvero il massimo.

Mouse Razer Basilisk Ultimate

Leggerissimo, bilanciato e fluido, il Razer Basilisk Ultimate è in grado di reggere la frenesia degli eSport senza problemi. Il Basilisk è stato progettato con l’aiuto degli atleti migliori del Team Razer, ha il sensore ottico 20K per la massima precisione e il miglior tracciamento. Gli switch sono leggerissimi e facili da azionare senza mai cadere nel tranello di un falso azionamento. Viene venduto anche con la charging dock RGB inclusa.

Xiaomi Poco X3 Pro a 119 Euro invece di 163 Euro

