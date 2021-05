ASUS spinge forte sul gaming con ROG Zephyrus M16 e S17, TUF Gaming F15 e F17

Durante l’evento ASUS ROG – for those who dare: Unleash the Tiger Inside, la casa taiwanese ha annunciato quattro notebook pensati per i videogiocatori, due della serie ASUS ROG e due di quella ASUS TUF. Si tratta più precisamente di ASUS ROG Zephyrus M16 e Zephyrus S17, ASUS TUF Gaming F15 e TUF Gaming F17. Andiamo a scoprirli più da vicino.

ASUS ROG Zephyrus M16 e Zephyrus S17: caratteristiche e funzionalità

Partiamo da ASUS ROG Zephyrus M16 e Zephyrus S17, due nuovi notebook da gaming ad alte prestazioni con ampi display da 16 e 17 pollici e CPU Intel di 11a generazione della serie H.

ASUS ROG Zephyrus M16

ASUS ROG Zephyrus M16 mette a disposizione un display 16:10 da 16″ ultra slim, con cornici di 4,6 millimetri su tutti e quattro i lati che gli permettono di raggiungere il 94% di rapporto screen-to-body. Il pannello IPS offre una risoluzione WQHD (2560 x 1600 pixel) con 165 Hz di refresh rate, tempo di risposta di 3 ms, Adaptive Sync, luminosità di 500 nits e il 100% della gamma colore DCI-P3.

Il nuovo notebook dispone di processori Intel fino al Core i9-11900H di 11a generazione, di GPU NVIDIA GeForce RTX 3070, di un massimo di 48 GB di RAM DDR4-3200 e 2 TB di SSD PCIe 4.0, oltre che di un sistema di sei speaker con doppio woofer, Dolby Atmos e certificazione Hi-Res Audio, ideale per la massima immersività nelle sessioni di gioco. Il tutto senza dimenticare la portabilità: Zephyrus M16 ha uno spessore di 19,9 millimetri, pesa 1,9 chilogrammi e dispone di una batteria da 90 Wh con supporto alla ricarica rapida (50% in 30 minuti).

Le tecnologie ROG Intelligent Cooling garantiscono performance elevate, silenziosità e temperature contenute, anche grazie all’utilizzo di sei heat pipe e di un particolare design delle ventole che contiene la rumorosità. Il notebook mette a disposizione USB Type-C Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-A, lettore microSD, HDMI 2.0b, porta per il jack da 3,5 mm, tastiera Stealth Type, Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2), touchpad del 20% più grande rispetto alla generazione precedente, webcam integrata da 1 MP e sensore d’impronte. Il sistema operativo è Windows 10 Pro.

ASUS ROG Zephyrus S17

Si cresce con le dimensioni con ASUS ROG Zephyrus S17, che condivide diverse caratteristiche con il modello qui sopra e, come lascia intuire il nome, mette a disposizione un display da 17,3″ pollici. Il pannello è disponibile in due varianti: una con risoluzione QHD con 165 Hz di refresh rate e una UHD con 120 Hz, entrambe con 3 ms di tempo di risposta e 100% DCI-P3.

I processori Intel di 11a generazione si spingono fino al Core i9-11900H da 4,9 GHz e sono accompagnati da un massimo di 48 GB di RAM DDR4 e da GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 (6 GB di VRAM GDDR6), RTX 3070 (8 GB di VRAM GDDR6) o RTX 3080 (16 GB di VRAM GDDR6). Le porte disponibili in questo caso sono USB Type-C Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A (2x), HDMI 2.0b, porta per il jack da 3,5 mm e lettore schede SD.

La tastiera è in grado di alzarsi di 5° migliorando il comfort di digitazione e creando aperture per l’innovativo sistema di raffreddamento AAS Plus, con nuove ventole Arc Flow per far circolare l’aria silenziosamente. Combinati con un composto termico in metallo liquido sulla CPU, questi miglioramenti permettono di avere tra le mani un PC sottile, silenzioso e sempre fresco.

La batteria è sempre da 90 Wh, con supporto alla ricarica rapida capace di garantire il 50% in 30 minuti. Lo spessore del notebook resta lo stesso del “fratello” più piccolo, ma cresce il peso (2,6 kg).

ASUS TUF Gaming F15 e F17

Insieme ai due prodotti della serie ROG, ASUS presenta TUF Gaming F15 e TUF Gaming F17, altri due notebook pensati per i giocatori che si distinguono tra loro principalmente per le dimensioni.

Anche in questi casi abbiamo processori Intel Core di 11a generazione, accompagnati da GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30, da un massimo di 32 GB di RAM DDR4 e da SSD NVMe con capacità fino a 1 TB (con slot per un secondo SSD M.2). TUF Gaming F15 offre uno schermo Adaptive-Sync con refresh rate fino a 240 Hz con copertura del 100% dello spazio colore sRGB, mentre F17 si “ferma” a 144 Hz: entrambi mettono a disposizione cornici sottili NanoEdge.

Come i predecessori, i nuovi notebook 2021 rispettano gli standard MIL-STD-810H e hanno superato rigorosi test nei confronti di cadute e condizioni meteorologiche estreme. Grazie a 4 heat pipe per la redistribuzione del calore e al particolare sistema di ventole, sono in grado di contenere il calore anche nelle sessioni più impegnative: con la tecnologia 0dB, quando CPU e GPU rimangono a basse temperature il rumore è pressoché nullo. I vari profili permettono di gestire il raffreddamento e le performance in base al tipo di utilizzo, con il passaggio automatico tra l’uno e l’altro grazie al riconoscimento delle app attive.

A livello multimediale troviamo audio 7.1 virtuale con supporto a DTS:X Ultra, doppio speaker e Two-Way AI Noise Cancelation (che non intacca le prestazioni della GPU). Lato porte abbiamo Thunderbolt 4 con supporto a DisplayPort 1.4, tre USB 3.2 Type-A e HDMI 2.0b. La batteria di ASUS TUF Gaming F15 e F17 è da 90 Wh e permette diverse ore di intrattenimento.

Prezzi e uscita ASUS ROG Zephyrus M16, Zephyrus S17, TUF Gaming F15 e F17

In attesa di conoscere tutti i dettagli, sappiamo che ASUS ROG Zephyrus M16 sarà disponibile a un prezzo di partenza di 1799 euro (fino ad arrivare ai 2699 della versione più completa), mentre Zephyrus S17 sarà in vendita al prezzo consigliato di 3899 euro. Ancora nessuna comunicazione riguardo TUF Gaming F15 e F17.

