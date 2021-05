Con le migliori offerte Amazon di oggi puoi rifarti il desktop setup senza spendere troppo

La settimana delle offerte Amazon si chiude con delle ottime opportunità per chi vuole rifarsi il desktop setup grazie alle offerte su un Mini PC AMD Ryzen, una bella tastiera meccanica Corsair, un più che valido monitor Samsung e due casse Creative molto minimaliste.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 7 Maggio 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 7 Maggio 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Mini PC Minis Forum AMD Ryzen 5

Un bel Mini PC con processore AMD Ryzen 5 va in offerta ad un prezzo molto interessante. Si tratta di una soluzione Minis Forum, un brand che si sta facendo valere nel settore dei mini pc creando sempre delle macchine complete dal punto di vista delle porte ed anche completamente aggiornabili al loro interno. Ed in più, per non farsi mancare nulla anche buoni sistemi di dissipazione in grado di far spingere sempre al massimo i processori.

Mini PC Minis Forum AMD Ryzen 5 a 441 Euro invece di 509 Euro

Corsair K60 Tastiera meccanica RGB

Corsair fa la scelta migliore per la sua tastiera K60 e sceglie gli switch Cherry MX LP Speed, alcuni la definiscono miglior tastiera per Fortnite ma oggettivamente vale molto ma molto di più di quel titolo. Il telaio è in alluminio in grado di essere resistente nel tempo, la velocità di scrittura è ottima ed ha tutto ciò che serve per essere utile anche in produttività. Ovviamente c’è la possibilità di controllare ogni aspetto della retroilluminazione RGB LED.

Corsair K60 Tastiera meccanica RGB a 102 Euro invece di 149 Euro

Samsung Monitor 27″ FHD

Un bel monitor economico da 27″ pollici con risoluzione FullHD è proprio l’ideale per chi deve lavorare comodamente da casa. Si tratta di un pannello di Samsung adeguato alle operazioni quotidiane con un design molto pulito ed in grado di essere un buon supporto sia per chi lavora in smart working. Ottimo lo sconto proposto, il prezzo è invogliante per un monitor di fascia entry.

Samsung Monitor 27″ FHD a 149 Euro invece di 209 Euro

Creative Pebble V2

Per chiudere il setup la coppia di Creative Pebble V2 sono la scelta economica più elegante per chi ama il minimalismo. Si tratta di due speaker dal design ricercato e moderno, hanno uscita USB-C per essere collegati anche a notebook. La qualità audio è ok, sono assolutamente validi per il prezzo con una potenza di picco di 16 W. Sono belli e costano pochissimo.

Creative Pebble V2 a 21 Euro invece di 25 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 7 Maggio 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.