Netflix potrebbe lanciare un nuovo servizio con contenuti esclusivi per gli abbonati

Nonostante rappresenti ancora oggi una delle piattaforme di streaming multimediale più diffuse e popolari al mondo, Netflix è alla ricerca costante – consapevole che la concorrenza è sempre più agguerrita – di modi che le consentano di ampliare significativamente i servizi offerti agli abbonati.

Netflix potrebbe lanciare N-Plus: di cosa si tratta?

Non deve affatto sorprendere che, stando a quanto trapelato da sondaggi rivolti ad utenti statunitensi, Netflix starebbe pensando di lanciare un nuovo servizio premium N-Plus: dalle informazioni che provengono alle domande rivolte agli abbonati intervistati, N-Plus non sarebbe nient’altro che un servizio finalizzato a proporre a contenuti esclusivi, come podcast e dietro le quinte per film e serie TV disponibili sulla piattaforma. A ciò si aggiungerebbe la possibilità per gli abbonati di creare playlist musicali con i brani relativi agli stessi film e serie TV.

Chiaramente, nulla è stato ancora deciso sul lancio di N-Plus: Netflix si limita a sondare il terreno per capire fino a che punto gli abbonati sarebbero interessati a un servizio di tal genere. Certo è che l’azienda sta pensando seriamente a mosse che possano rafforzare la propria offerta, a fidelizzare gli abbonati. E voi quanto sareste disposti a spendere per N-Plus?