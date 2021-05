HONOR presenta tre nuovi prodotti: un tablet entry level e due portatili promettenti

L’azienda cinese HONOR dopo essersi separata da Huawei sta continuando a sfornare buoni prodotti ed è interessante vedere la traiettoria, stilistica e di componenti che i suoi ingegneri scelgono, ora che la partnership si è sciolta. Quest’oggi vi parliamo di HONOR Tablet X7 e HONOR MagicBook X 14 e X 15, tre device ovviamente molto diversi tra loro ma con un filo comune: il buon rapporto qualità prezzo.

HONOR Tablet X7 è un tablet con Android 10 e SoC MediaTek dal prezzo contenuto

Il nuovo tablet HONOR è dotato di un pannello da 8 pollici con risoluzione HD+ che accoppiato a una batteria da 5100 mAh gli permette di arrivare, a detta della casa madre, a 12 ore di riproduzione video o 12 ore di browsing web. Il System on a Chip montato dal device è un MediaTek Helio P22T, dotato di CPU octa core, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB. Il sistema operativo è la Magic UI 4.0 basata su Android 10, completata dagli HUAWEI Mobile Services.

Il comparto fotocamera è quantomeno modesto, con una fotocamera posteriore da 5 MP e una anteriore da 2 MP, probabilmente non abbastanza per risultati troppo soddisfacenti. È garantito però il supporto alla rete LTE, il Bluetooth in versione 5.0 LE, GPS ed a completare la connettività troviamo un jack da 3,5 mm insieme a una porta micro USB. Questo device, in colorazione blu, è già disponibile in Cina per un prezzo equivalente a 139$ per la versione WiFi e 185$ per la versione WiFi + LTE.

HONOR MagicBook X 14 e X 15 sono la nuova proposta portatile di fascia medio/bassa

Passiamo ora ai nuovi PC portatili di HONOR, MagicBook X 14 e X 15. La scelta per i processori di questi device è caduta su degli Intel Core di decima generazione i3 e i5. I due modelli sono dotati di schermi Full HD da 14 e 15 pollici, con impronta e peso piuttosto contenuti. Le cornici attorno allo schermo infatti sono decisamente sottili, cosa che, insieme a una scocca molto leggera tengono il peso intorno agli 1,5 kg.

MagicBook X 14 e X 15 sono dotati di ventola e heatpipe di raffreddamento, una webcam pop-up all’interno della tastiera e un sensore per le impronte digitali che permette di migliorare la sicurezza del device sin dall’avvio. Le varie versioni con Intel Core i3 10110U (dual core) e Intel Core i5 10210U (quad core) sono dotate di 8 o 16 GB di RAM DDR4 da 2666 MHz e 256 o 512 GB di memoria SSD interna.

Ovviamente il sistema operativo è Windows 10 Home, mentre per la connettività troviamo un jack audio da 3,5 mm, funzionalità Magic-Link 2.0, WiFi dual band, Bluetooth 5.0, una porta USB-C (capace sia di trasferire dati che di caricare il dispositivo), una porta HDMI e due porte USB A, versione 3.0 e 2.0. Il comparto batteria è piuttosto buono con MagicBook X 14 che mette a disposizione 42 Wh e MagicBook X 15 56 Wh.

Anche in questo caso, per ora i device sono acquistabili in Cina, con prezzi che vanno a partire dall’equivalente di 464 $ per MagicBook X 14 con Core i3 fino ad arrivare a 557$ per MagicBook X 15 con Core i5 e il massimo taglio di ROM e RAM. Ci auguriamo di vedere questi dispositivi anche in Europa, visto che le specifiche sono tutto sommato buone e con dei prezzi adeguati potrebbero fare concorrenza a molti altri marchi affermati.