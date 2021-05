Celly lancia tre accessori per dispositivi smart per la bici: eccoli in dettaglio

Celly lancia tre accessori per dispositivi smart per la bici: eccoli in...

In queste ore ProBike di Celly presenta tre nuovi accessori ideali per gli amanti dello sport in bici, per garantire comodità e libertà di movimento agli utenti muniti di dispositivi smart. Entrando nel dettaglio, sono stati annunciati la custodia per smartphone WeatherBike, lo speaker SpeakerBike e il powerbank PowerBike.

Tre accessori per gli amanti dello sport

Lo smartphone è un dispositivo essenziale anche per gli amanti della bici, soprattutto per muoversi lungo percorsi sconosciuti tramite l’ausilio delle applicazioni di navigazione come Google Maps. La custodia WeatherBike permette a tutti gli amanti della bici di proteggere il proprio smartphone dalle intemperie. Munita di una comoda apertura trasparente resistente agli spruzzi di acqua, la pellicola permette all’utente di continuare ad utilizzare il touchscreen del telefono senza estrarlo dalla custodia.

Gli amanti dello sport e della musica ameranno SpeakerBike, un piccolo e comodo speaker per bicicletta e monopattino che all’occorrenza si trasforma anche in un pratico powerbank grazie alla batteria integrata da 3600 mAh. Munito di uno speaker da 5 W, con questo accessorio diventa ancora più divertente scendere in strada a fare una pedalata ascoltando i propri brani preferiti.

Venendo poi a PowerBike, il powerbank perfetto per chi ha in programma una lunga gita fuori casa, grazie alla batteria da 5000 mAh permette di ricaricare fino a due dispositivi per volta tramite le porte USB, senza il minimo ingombro. La comoda cinghia regolabile offre la possibilità di agganciarlo al manubrio della propria bici oppure di fissarlo al monopattino.

Prezzi e disponibilità

Ecco i prezzi dei tre nuovi accessori presentati quest’oggi: