Al via la Fase 4 dei Marvel Studio: trailer, date, nuovi film e nuovi dettagli

Al via la Fase 4 dei Marvel Studio: trailer, date, nuovi film...

Nei prossimi mesi a venire, a partire da luglio, i fan dell’universo Marvel potranno finalmente scoprire tutte le novità, le storie e le sfide che affronteranno alcuni tra i super eroi Marvel più importanti e popolari. Nel corso delle scorse ore, infatti, i canali social della Marvel hanno pubblicato i dettagli relativi alla Fase 4 e dei 10 titoli di cui finalmente conosciamo la data di lancio.

Black Widow

Il titolo sarà presentato il 9 luglio 2021.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli

L’uscita è indicata al 3 settembre 2021.

Eternals

La pellicola arriverà il 5 novembre 2021.

Spider-Man: No Way Home

Le avventure di Spider-Man torneranno il 17 dicembre 2021.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Il sequel di Doctor Strange arriverà il 25 marzo 2022.

Thor: Love and Thunder

La saga di Thor tornerà il 6 maggio 2022.

Black Panther: Wakanda Forever

È atteso l’8 luglio 2022.

The Marvels

Il sequel di Captain Marvel arriverà l’11 novembre 2022.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Il nuovo film di Ant-Man arriverà il 17 febbraio 2023.

Guardiani della Galassia Vol.3

Le avventure dei Guardiani della Galassia torneranno il 5 maggio 2023.

Qui in basso trovate il trailer completo, della durata di poco più di tre minuti, in cui è possibile rivivere alcuni dei momenti più iconici, adrenalinici e commoventi dei film Marvel degli ultimi anni. Essi fanno da contorno a tutti gli altri che dal mese di luglio di quest’anno, fino al 2023, ci terranno ancorati allo schermo per assistere alle gesta dei supereroi Marvel.

Con la Fase 4 il Marvel Cinematic Universe si appresta a dare il via ad una nuova stagione di titoli che rappresentano il continuo di storie già note e conosciute – pensiamo ad esempio a Spider-Man, Thor, Doctore Strange, i Guardiani della Galassia -, ma anche di avventure mostrate al pubblico per la prima volta.