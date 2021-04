Dashlane introduce Essentials: il nuovo piano in abbonamento low-cost

Nell’epoca digitale in cui viviamo una gestione efficiente e responsabile delle password che usiamo per accedere ai nostri servizi e app preferiti può rivelarsi fondamentale nel modo in cui proteggiamo i nostri dati da hacker e eventuali frodi.

In tal senso, i cosiddetti password manager sono ormai indispensabili per vivere in sicurezza e in modo più consapevole il web e tutto ciò che ha da offrire. Dashlane, uno tra i gestori di password più famosi, nella giornata di ieri ha introdotto un piano in abbonamento economico per venire incontro alle richieste degli utenti, e permettere loro di usufruire delle funzioni più importanti in ambito di gestione e protezione delle password a un prezzo vantaggioso.

Dashlane ha introdotto il piano Essentials che va, di fatto, a posizionarsi tra l’opzione gratis e il piano di abbonamento andando a costare $2.99 (abbonamento annuale) e $3,99 (mensile).

Dashlane ha affermato come la creazione del piano Essentials sia merito del feedback ricevuto dagli utenti nel corso degli anni: “Con sempre più persone che si rendono conto dell’importanza di una corretta gestione delle password, una delle richieste più comuni che abbiamo ricevuto è stata quella di un piano più flessibile; Essentials aiuta ancora gli utenti a gestire i fondamenti della loro identità, privacy e sicurezza a un prezzo mensile accessibile, ma potrebbe non avere tante funzionalità di sicurezza avanzate come la nostra offerta Premium “, ha affermato Derek Snyder, Chief Product Officer di Dashlane.

“Crediamo fermamente che tutti debbano avere un gestore di password: i vincoli di budget o gli impegni di un anno non dovrebbero costituire un ostacolo per un accesso online più sicuro e più facile”.

Quali funzioni offre Dashlane Essentials

Il nuovo piano in abbonamento permette agli utenti di conservare e accedere alle password di un numero di account illimitato su due dispositivi, offrendo accesso al comodo servizio “Password Changer” dell’azienda che consente con un click di sostituire automaticamente le password più vulnerabili con altre più efficaci e sicure create da Dashlane stessa.

Il piano Essentials, in aggiunta, include anche la possibilità di scrivere e proteggere note di testo all’interno dell’applicazione.

Nel caso voleste provare Dashlane e il nuovo piano in abbonamento Essentials potete scaricare l’app sul vostro dispositivo Android tappando sul badge qui sotto.

