Samsung è davvero scatenata e dopo i tantissimi prodotti annunciati nella giornata di oggi ha presentato anche il nuovo notebook 2in1 Samsung Galaxy Book Flex 5G. Il portatile rispetta i requisiti della piattaforma Intel Evo e adotta un nuovissimo processore Intel di undicesima generazione.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy Book Flex 5G

Si parte da un display touch da 13,3 pollici con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel) che permette di contenere le dimensioni, che raggiungono i 304,9 x 202,3 x 13.9-14.9 mm, con un peso di appena 1,26 Kg.

La CPU, come anticipato, è una Intel (Core i5 o Core i7) di undicesima generazione, con GPU Intel Iris X, affiancata da memorie RAM LPDDR4X, fino a 16 GB, e fino a 512 GB di SSD NVMe. Sono presenti due fotocamere, una posteriore da 13 megapixel e una frontale, per le videochiamate, da 720p.

Ottimo anche il comparto audio, con due speaker stereo da 5 W messi a punto da AKG con funzione Smart Amp, mentre i dati possono essere inseriti, oltre che con la tastiera retroilluminata, anche con la S Pen integrata.

Molto ricca la connettività che parte dal 5G (Sub6) e include 4G/LTE, WiFi 6 (802.11 ax), WiFi Direct e Bluetooth 5.1. Sono inoltre presenti una porta Thunderbolt 4, una USB-C, una USB 3.0, HDMI, presa da 3,5 mm, per cuffie e microfono, slot UFS e microSD e uno slot per SIM 5G.

La batteria ha una capacità di 69,7 Wh che sul modello lanciato in primavera permetteva di raggiungere 20 ore di autonomia.

Funzioni di Samsung Galaxy Book Flex 5G

Lo schermo touch di Samsung Galaxy Book Flex 5G può essere ripiegato di 360 gradi, trasformandolo di fatto in un tablet e offrendo numerose modalità di utilizzo, rese ancora più versatili dalla presenza della S Pen. Samsung ha incluso anche una versione di prova di Clip Studio Paint che permette di dare sfogo alla propria creatività sfruttando proprio la penna digitale.

Non manca Samsung Notes, che permette di sincronizzare gli appunti con gli smartphone della serie Galaxy Note 20 e con i nuovi tablet Galaxy Tab S7/S7+. Al momento Samsung non ha rilasciato informazioni relative al prezzo di vendita, né tantomeno in merito alla disponibilità su vari mercati internazionali.