MacBook Air M1 torna al minimo storico ma su Amazon ci sono anche tante altre occasioni

Apple MacBook Air M1 256 GB

Ancora lieve calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Vero, il calo di prezzo è lieve ma è comunque il suo minimo storico più basso su Amazon (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 256 GB a 1039 Euro invece di 1159 Euro

OnePlus 9 Pro 5G

OnePlus 9 Pro 5G è già in calo su Amazon nonostante non sia ancora ufficialmente disponibile, la data di uscita è prevista per il 31 Marzo. In ogni caso il calo è lieve ma molto significativo per uno smartphone non ancora uscito. Abbiamo già recensito OnePlus 9 Pro 5G che ha mostrato da subito i suoi punti di forza, enorme fluidità derivata dal processore Snapdragon 888, bellissimo il display con tecnologia LTPO e 120 Hz di refresh rate ovviamente è un Amoled. La fotocamera è in collaborazione con Hasselblad, è migliorata un bel po’ e potrebbe farlo ancora nel tempo.

OnePlus 9 Pro 5G a 839 Euro invece di 919 Euro

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un bel tablet Android di fascia media e grazie ad un nuovo sconto, torna ad essere interessante su Amazon. Per quel prezzo ci si porta a casa un tablet dalle capacità tecniche non male con un display da 10.4″ con risoluzione FullHD e supporto alla S Pen integrata, per il resto ci sono tutte le specifiche basiche che possono garantire una più che valida esperienza quotidiana. Un tablet abbastanza economico per la vita di tutti i giorni con un design molto sottile, bello e resistente.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 290 Euro invece di 399 Euro

LG Monitor 24″ UltraGear 144 Hz FHD

Un bel monitor economico da 24″ pollici con risoluzione FullHD e refresh rate di 144 Hz è proprio l’ideale per chi vuole giocare comodamente da casa senza perdersi nemmeno un FPS. Si tratta di un pannello di LG adeguato alle operazioni quotidiane con un design molto pulito ed in grado di essere un buon supporto sia per chi gioca e sia per chi lavora. Ottimo lo sconto proposto, il prezzo è invogliante per un monitor di fascia bassa.

LG Monitor 24″ UltraGear 144 Hz FHD a 169 Euro invece di 213 Euro

