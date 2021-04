Tanti sconti per gli appassionati del mondo dei PC tra le offerte Amazon del giorno

Continua la settimana delle offerte Amazon con una selezione per il mondo PC che piano piano sta tornando alla normalità, GPU escluse. Oggi c’è in offerta una gran bella scheda madre ASRock compatibile con il Core i3 che ormai è calato stabilmente di prezzo. Non solo, c’è anche un bel MiniPC Ryzen e una tastiera gaming alla metà del prezzo.

Le migliori offerte Amazon oggi 27 Aprile 2021

Intel Core i3 10Gen

Il processore Intel Core i3 di decima generazione non è molto diverso dalla precedente generazione ma attenzione cambia il socket che diventa LGA 1200. Sempre un 4 core con 8 threads con frequenza di base da 3,6 GHz fino a 4,3 GHz in Turbo Boost 2.0, tecnologia Smart Cache fino a 6 MB. Buon processore per rapporto qualità-prezzo.

Intel Core i3 10Gen a 101 Euro invece di 111 euro

ASRock B650 Intel Scheda Madre

Una motherboard ASRock per i nuovi processore Intel Core di undicesima/decima generazione (socket LGA 1200, chipset scheda madre B560). Il design è molto bello, la costruzione è di livello con PCIe rinforzati, heatpipe avanzate, connettori solidi e tanti piccoli dettagli che faranno la gioia degli amanti. Per tutto il resto, siamo al vertice anche in fascia media con PCIe Gen4, RAM DDR4 con OC ad alte frequenze e la richiesta Ethernet LAN prioritaria per il gaming. Ottima scheda madre a basso costo per i nuovi processori Intel.

ASRock B650 Intel Scheda Madre a 126 Euro invece di 160 Euro

MiniPC Ryzen 5

Un mini pc davvero valido, decisamente in grado di differenziarsi rispetto ad altre soluzioni. Il processore di questo MiniPC è il Ryzen 5 2500U, ha 8 GB di RAM DDR4 in dual channel e ben 256 GB di SSD con protocollo NVMe ad alte prestazioni. Il set di porte è disposizione è ottimo, le prestazioni sono fantastiche, prodotto consigliato.

MiniPC Ryzen 5 a 499 Euro invece di 599 Euro

Tastiera Gaming Logitech

Ottima tastiera meccanica gaming di Logitech proposta in una fascia di prezzo interessante. Una tastiera ben studiata, molto stabile, veloce e reattiva in grado di essere completamente personalizzata non solo attraverso i LED RGB ma anche grazie ad alcune funzioni utili in sessioni di gioco come il blocco tasti di Windows e le regolazioni multimediali rapide. La qualità Logitech c’è e si sente tutta.

Nokia Android TV streaming box a 109 Euro invece di 208 euro

