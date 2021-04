Pizzerie chiuse? Coi soldi di una pizza (e birra) potete comprarvi queste cuffie true wireless

In attesa che riaprano i ristoranti e le pizzerie, potete “investire” i soldi della pizza (con immancabile birra) per acquistare un paio di cuffie true wireless, perfette per fare attività sportiva. Protagonisti di questa offerta sono lo store online TomTop e le cuffie Mini Twins, che possono essere vostre a un pezzo molto competitivo.

Cuffie true wireless in offerta

Grazie a una promozione, valida per qualche settimana, potete approfittare di uno sconto superiore al 50% e portarvi a casa le cuffie Mini Twins a un prezzo simile a quello di una pizza e birra. Si tratta di un paio di cuffie di tipo true wireless, dotate di connettività Bluetooth 5.0 per garantire una migliore copertura del segnale e una maggiore autonomia.

Grazie alla certificazione IPX4 non temono pioggia o schizzi d’acqua, per cui potrete utilizzarle anche per le vostre attività sportive all’aria aperta, per correre o andare in bici, e ascoltare la musica o i podcast preferiti in ogni situazione. Le cuffie si accendono automaticamente estraendole dalla custodia, che può contare su una batteria da 280 mAh in grado di garantire almeno tre ricariche complete alle cuffie.

Ognuna di esse dispone di una batteria da 45 mAh per un’autonomia compresa fra le 3 e le 4 ore, a seconda del volume di ascolto. Ogni cuffia dispone di un pulsante per il controllo della riproduzione multimediale, e per la gestione delle chiamate in entrata, con la possibilità di utilizzare una sola cuffia per le chiamate. È possibile inoltre collegare le cuffie a due diversi dispositivi, per averle sempre a disposizione senza riconfigurarle.

Potrete attivare un eventuale assistente digitale installato nello smartphone e nella confezione di vendita troverete anche due set di gommini aggiuntivi, per adattare al meglio le cuffie alle vostre orecchie. A seguire il link per l’acquisto.

Informazione Pubblicitaria