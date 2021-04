DICE vuole portare Battlefield su mobile: il lancio è previsto nel 2022

I fan del franchise Battlefield non stanno più nella pelle da quando numerosi rumor e leak indicano che il prossimo titolo del famoso FPS di guerra è in produzione. Battlefield V, l’ultima versione disponibile, ha tradito le aspettative di milioni di giocatori con un’esperienza di gioco spesso deludente e non in linea con le aspettative di un gioco AAA, ma i ragazzi di DICE assicurano di essersi rimboccati le maniche per realizzare un titolo ambizioso ed in grado di accontentare anche i giocatori più esigenti.

Battlefield su mobile nel 2022

In una nota ufficiale pubblicata nella giornata di ieri, la compagnia ha ufficializzato lo sbarco di Battlefield anche su mobile, non prima del 2022. “È sempre stata la nostra visione portare Battlefield su più piattaforme. Quindi, dopo anni di prototi, sono felicissimo di poterti far sapere che i nostri amici di Industrial Toys, lavorando a stretto contatto con tutti noi qui a DICE, stanno sviluppando un gioco completamente nuovo di Battlefield che porta la guerra a tutto campo sugli smartphone. e tablet nel 2022.”

Oskar Gabrielson, general manager DICE, ha sottolineato inoltre che si tratterà di un titolo standalone, ovvero unicamente sviluppato per i dispositivi mobile in cui si confronteranno solo i videogiocatori su smartphone e tablet – niente crossplay. L’arrivo di Battlefield all’interno del panorama mobile è atteso da molto tempo, e il successo di videogiochi come ad esempio Call of Duty sottolineano come il mercato sia pronto ad offrire questo genere di titoli anche su mobile.