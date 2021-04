Ammirate la bellezza dei nuovi Samsung Galaxy Book Pro e Book Pro 360 in queste immagini

E’ programmato per il 28 aprile il prossimo Samsung Galaxy Unpacked, evento nel corso del quale il colosso sudcoreano dovrebbe alzare il sipario sulla nuova serie di laptop Samsung Galaxy Book.

La serie dovrebbe includere tre diversi modelli: anzitutto, Samsung Galaxy Book Go, che dovrebbe trattarsi della variante meno potente e più economica. Le caratteristiche dovrebbero includere uno schermo da 14 pollici con risoluzione FullHD, un processore Qualcomm Snapdragon 7cx/8cx, accompagnato da 4 GB (7cx) o 8 GB di RAM (8cx) e fino a un massimo di 256 GB di memoria interna.

In secondo luogo, il Samsung Galaxy Book Pro, con schermo AMOLED da 13,3 o 15,6 pollici con risoluzione FullHD, processore Intel Core di undicesima generazione (i3, i5, i7) e GPU Intel Iris Xe integrata. Il laptop dovrebbe poi anche includere due porte USB-C, un lettore microSD e dovrebbe supportare la tecnologia Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Infine, la serie dovrebbe includere anche un più innovativo Samsung Galaxy Book Pro 360, con cerniera a 360° che offre la possibilità di convertire il laptop in un tablet, grazie anche allo schermo touch e al supporto alla S Pen.

Ecco i nuovi Samsung Galaxy Book Pro e Samsung Galaxy Book Pro 360

In queste ultime ore, l’ormai affidabile Evan Blass ha condiviso su Twitter delle animazioni di Samsung Galaxy Book Pro e Samsung Galaxy Book Pro 360 che mostrano i dispositivi da diverse angolazioni. Ecco il modello “classico”, in una elegantissima colorazione bianca. Come si può notare, il laptop sfoggia un’estetica premium, con cornici ridotte e un profilo sottile.

A seguire, invece, potete ammirare la variante 360 con cerniera che permette di piegare il laptop fino a fargli assumere le forme di un tablet. L’animazione mostra anche la S Pen, come prova del supporto.

Come già anticipato, la nuova serie di laptop Samsung Galaxy Book dovrebbe vedere la luce nel corso del Galaxy Unpacked programmato per il prossimo 28 aprile. Tuttavia, all’evento potremmo non assistere al lancio della variante Go, considerando le poche, pochissime informazioni che si hanno al momento. Di sicuro la situazione diventerà più chiara con l’avvicinarsi dell’evento.