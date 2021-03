Nuovi PC in arrivo da Samsung: Galaxy Book Pro e Pro 360 svelati da alcuni render

Samsung è spesso coinvolta in leak di vario tipo, vista la mole di dispositivi che ogni anno vengono prodotti dall’azienda sud coreana. Questa volta, l’ultimo leak ha coinvolto la loro line-up di nuovi PC portatili che dovrebbe vedere come protagonisti Samsung Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360. Il primo potrebbe essere successore della serie Ion mentre il secondo della serie Flex, essendo un dispositivo convertibile con schermo touch screen e compatibilità con la S-Pen.

I dispositivi in questione dovrebbero essere presentati all’evento PC Unpacked di quest’anno, che probabilmente si terrà ad Aprile. I nuovi rumor che circolano su questi dispositivi non ne hanno svelato soltanto il possibile design ma anche alcune delle caratteristiche hardware. I due dispositivi infatti dovrebbero avere Windows a bordo, ed arrivare in due misure, 13 e 15 pollici. Galaxy Book Pro potrebbe essere disponibile in due colori: blu e argento mentre Galaxy Book Pro 360 dovrebbe essere presentato in blu marino e oro.

Galaxy Book Pro 360 potrebbe essere davvero interessante grazie alla S-Pen

Samsung Galaxy Book Pro dovrebbe essere un device piuttosto tradizionale a livello di design mentre, come detto, Galaxy Book Pro 360, essendo un convertibile, sarà sicuramente più interessante, in quanto il supporto alla S-Pen potrebbe essere davvero un valore aggiunto molto importante. In ogni caso, entrambi i device saranno equipaggiati con l’undicesima generazione di processori Intel, con i modelli da 13 pollici che potrebbero basare la loro potenza grafica su Intel Iris Xe, opzione integrata ai processori Intel, mentre i modelli da 15 pollici dovrebbero essere equipaggiati con una GPU Nvidia esterna, la MX450.

Altre specifiche davvero interessanti potrebbero essere il supporto alle sim LTE per la connettività internet, i display AMOLED Full HD e le porte Thunderbolt 4. Purtroppo, come spesso accade con questo tipo di leak, non sono ancora disponibili le eventuali date di lancio e soprattutto i prezzi di questi device, e Samsung non ha confermato la veridicità di questi leak, quindi staremo attenti a nuove notizie su questi PC.