Xiaomi Mi Smart Band 6 arriva su Amazon ed è in buona compagnia di tante offerte

Sebbene le offerte Amazon di oggi siano tutte molto interessanti, c’è un prodotto che cattura l’attenzione più degli altri. Si tratta della nuova Xiaomi Mi Smart Band 6, nuova fiammante appena disponibile su Amazon ad un prezzo non bassissimo ma comunque interessante.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 22 Aprile 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 22 Aprile 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Samsung Galaxy Tab A7

Il Samsung Galaxy Tab A7 è un bel tablet Android di bassa e grazie ad un nuovo leggero sconto, torna al suo minimo storico su Amazon. Per quel prezzo ci si porta a casa un tablet dalle capacità tecniche non male con un display da 10.4″ con risoluzione FullHD, per il resto ci sono tutte le specifiche basiche che possono garantire una più che discreta esperienza quotidiana. Un tablet economico per la vita di tutti i giorni con un design molto sottile, bello e resistente.

Samsung Galaxy Tab A7 a 186 Euro invece di 239 Euro

Poco M3

Ancora uno smartphone in offerta, ancora un lieve calo di prezzo ma su un prodotto già economico quindi lo sconto si fa sentire maggiormente. Si tratta del buon Poco M3, uno smartphone di fascia bassa che prova a non rinunciare a nulla con un display da 6,5″ FullHD, un processore Snapdragon 662 e una tripla fotocamera da 48 Megapixel. Il vero punto di forza oltre al prezzo è la sua durata della batteria con ben 6000 mAh.

Xiaomi Poco M3 da 119 Euro invece di 159 Euro

Samsung Monitor 32″ 4K

Un bel monitor premium curvo da 32″ pollici con risoluzione 4K è proprio l’ideale per chi deve lavorare comodamente da casa. Si tratta di un pannello di Samsung più che adeguato alle operazioni quotidiane con un design molto pulito ed in grado di essere un buon supporto sia per chi lavora in smart working e sia per chi vuole produrre o consumare contenuti. Ottimo lo sconto proposto, il prezzo è invogliante per un monitor curvo 4k.

Samsung Monitor 32″ 4K a 399 Euro invece di 449 Euro

Xiaomi Mi Smart Band 6

Finalmente disponibile su Amazon la nuovissima Xiaomi Mi Smart Band 6. Come vuole la tradizione, il costo è basso, non bassissimo ma per una ragione. Quest’anno c’è un nuovo display quasi fullscreen in grado di essere decisamente più grande della precedente generazione in modo da mostrare più informazioni in maniera chiara. Resta sempre il design minimale e le tantissime funzioni per il tracking delle attività sportive. Best buy come sempre.

Xiaomi Mi Smart Band 6 a 44 Euro con disponibilità immediata

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 22 Aprile 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.