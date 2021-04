Polaroid Go è ufficiale ed è l’analogica istantanea più compatta al mondo

Polaroid Go è ufficiale in Italia ed è la macchina fotografica istantanea più compatta al mondo. Si tratta di un prodotto simile a Polaroid Now, lanciata lo scorso anno, ma con dimensioni più contenute: parliamo di 10 cm di lunghezza, 8 cm di larghezza e appena 6 cm di altezza.

Polaroid Go è qui: ecco la macchina fotografica istantanea più piccola al mondo

Polaroid crede nelle fotografica istantanea e lancia la nuova macchina Polaroid Go, per la quale è stata realizzata una versione in miniatura della classica pellicola. Dal punto di vista del design abbiamo una colorazione bianca e qualche cambiamento rispetto agli altri modelli fin qui lanciati sul mercato, quasi “obbligati” per permettere il ridimensionamento.

Tra le principali caratteristiche di Polaroid Go abbiamo lo specchio e il sistema apposito per gli autoscatti, il flash, la modalità doppia esposizione e un set di accessori da viaggio, con una batteria che garantisce foto per 15 confezioni di pellicole istantanee. Riguardo quest’ultima, il noto marchio è stato costretto a produrre un’inedita versione più piccola, sempre ovviamente con l’iconico formato quadrato. Ecco le specifiche diffuse:

scocca in policarbonato e ABS

lenti in policarbonato con velocità otturatore di 1/125-30 sec

apertura f/12 e f/52, lunghezza focale di 34 mm

angolo di visione: diagonale 65,1°, orizzontale 48,1°, verticale 49,1°

tempo di sviluppo: 10-15 minuti

batteria da 750 mAh

dimensioni: 105 x 83,9 x 61,5 mm, peso di 242 grammi

Polaroid Go sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 12 maggio presso i negozi Rinascente e dal 6 giugno presso gli altri rivenditori autorizzati. Il prezzo consigliato è di 119,99 euro, ma non sono ancora stati diffusi dettagli sul costo delle nuove pellicole in formato “mini”.