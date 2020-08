Sembra un hard disk molto curato invece è la nuova stampante di Polaroid con cui i nostalgici degli album di una volta possono trasferire i ricordi su carta anche in mobilità. È Polaroid Hi-Print 2×3, che non è neppure una stampante come molte altre.

Il produttore assicura che la qualità delle stampe è resa elevata dalla tecnologia a sublimazione che la differenzia da buona parte dei prodotti concorrenti che invece utilizzano la tecnologia Zero-Ink. Le particolarità di Polaroid Hi-Print 2×3 non si fermano a questa: le foto da 2,1 x 3,4 pollici (da cui il nome) sono resistenti all’acqua e hanno un adesivo sul retro che permette di fissarle facilmente su una superficie.

Polaroid afferma che una stampa con Hi-Print 2×3 richiede circa un minuto. La si può connettere tramite Bluetooth 5.0 a qualsiasi dispositivo iOS o Android da cui si può gestire il processo di stampa con l’app dedicata che peraltro consente di aggiungere filtri, adesivi e testo.

All’interno della scocca in ABS con la parte terminale colorata di arcobaleno (non ricorda il primo logo di Apple?) c’è una batteria da 640 mAh sufficiente a stampare 20 foto prima di aver bisogno di una ricarica che avviene tramite microUSB. Il peso è di 255 grammi.

Polaroid Hi-Print 2×3 è disponibile sul sito ufficiale per 129,99 euro con 40 fogli inclusi senza i quali invece costa 99,99 euro. Un blister da 20 fogli costa 16,99 euro.