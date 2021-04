HONOR Band 6 è in super offerta su Amazon con il 20% di sconto

In attesa dell’arrivo sul mercato della versione globale di Xiaomi Mi Smart Band 6, che non ha ancora una data ufficiale di lancio, HONOR Band 6 subisce un importante taglio di prezzo, con una offerta su Amazon che la rende sicuramente molto appetibile, soprattutto per il giusto equilibrio tra funzioni e design.

Sconto del 20% su Amazon

Caratterizzata da uno schermo da 1,47 pollici e da un design che rappresenta la perfetta via di mezzo tra una smartband di vecchia generazione e uno smartwatch, HONOR Band 6 è ricca di funzionalità e la sola mancanza di rilievo è un ricevitore GPS. Per il resto è davvero un dispositivo completo, con tecnologia TruSeen per il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore al giorno, segnalazione di eventuali attività anomale e misurazione della saturazione nel sangue (SpO2).

Lo stress monito aiuta a tenere sotto controllo le situazioni più fastidiose, proponendo esercizi respiratori per ridurre la tensione nervosa e migliorare la qualità della vita. Ottima anche l’autonomia, che raggiunge le due settimane con un utilizzo tipico e almeno 10 giorni negli scenari più impegnativi.

Non manca la resistenza all’acqua, per utilizzarlo anche durante gli allenamenti in piscina o al mare, e sono incluse dieci modalità di allenamento, per tenere traccia delle proprie attività e dei progressi compiuti. Tra le funzioni smart non mancano le notifiche dallo smartphone e altre funzioni come sveglia e cronometro.

Potete acquistare HONOR Band 6 su Amazon a 39,99 euro grazie allo sconto di 10 euro che può essere ottenuto cliccando sulla casella “Coupon” appena sotto al prezzo di vendita. La spedizione è gratuita per gli iscritti al programma Amazon Prime e la spedizione verrà gestita direttamente da Amazon.

Acquista HONOR Band 6 a 39,99 euro su Amazon