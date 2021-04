Aqara e Yeelight, due brand che puntano alla smart home: abbiamo provato questi prodotti

Aqara e Yeelight sono due delle compagnie più attive nell’ecosistema Xiaomi, soprattutto per quanto riguarda la smart home e lo testimonia la grande quantità di prodotti che realizzano. Tra i più utili per iniziare a rendere più intelligente la casa ci sono gli interruttori Aqara e le luci Yeelight, un’accoppiata vincente soprattutto se utilizzate con l’app Xiaomi Home, che le coordina in modo impeccabile.

Oggi vi parliamo dunque di tre prodotti che con poca spesa vi aiutano ad automatizzare l’impianto di illuminazione, con un prodotto decisamente particolare e multifunzione.

Yeelight Smart Ceiling Light

Pensata per piccole stanze, di superficie compresa tra i 15 e i 20 metri quadri, questa plafoniera utilizza 48 LED è perfetta per chi vuole partire dall’impianto di illuminazione per rendere intelligente la propria casa. Si parte dal montaggio, decisamente semplice anche per chi non fa l’elettricista di professione (ma se siete completamente digiuni in materia rivolgetevi a un esperto).

Bastano un paio di fori sul soffitto (o sulla parete) per fissare la base, alla quale collegare i fili dell’impianto, senza che sia necessario utilizzare un cacciavite. La morsettiera infatti dispone di piccoli tasti da premere per inserire i cavi in pochi secondi. Una volta fissata la base basta montare la lampada con una leggera pressione, con la possibilità di rimuoverla utilizzando le due linguette rosse nascoste nella parte posteriore.

Il controllo può avvenire sia con il classico interruttore a parete, anche se in questo caso spegnendolo si perdono le funzioni intelligenti, con un telecomando, perfetto per controllare la luce dal divano o dal letto, o tramite l’applicazione Xiaomi Home. Con quest’ultima è possibile regolare in maniera molto semplice sia il livello di illuminazione sia la temperatura del colore, che può variare da 2700K a 6500K.

Questa lampada emette solo luce bianca (o gialla a seconda della temperatura) quindi se volete creare una atmosfera particolare dovrete rivolgervi ad altri prodotti. Per sfruttarne al massimo le funzioni è meglio collegarla all’app Xiaomi Home, che vi permette di farla interagire con altri prodotti dell’ecosistema Xiaomi, come sensori di luminosità o movimento per automatizzarne l’accensione o interruttori per gestirla manualmente.

Potete acquistare Yeelight Smart Ceiling Light su TomTop a 46,74 euro, con spedizione dai magazzini europei.

Interruttore Zigbee Aqara

Se optate per la gestione manuale, viene in vostro aiuto Aqara, che oltre a numerosi sensori realizza anche diversi tipo di interruttori. Tra i più economici e versatili troviamo il modello WXKG11KM, con protocollo di comunicazione ZigBee che richiede quindi un hub per il corretto funzionamento. Una volta abbinato alla vostra rete domestica potrete creare numerose automazioni, con la possibilità di gestire tre diversi tipi di pressione del tasto: singola, doppia o prolungata, abbinando a ognuna di esse una diversa funzione.

Si sposa dunque benissimo con la plafoniera di cui vi abbiamo parlato qui sopra, con la possibilità di accendere o spegnere la luce, attivare la modalità notturna o spegnere tutte le luci di casa. Il grosso vantaggio di questo interruttore è che può essere posizionato ovunque, viste le ridotte dimensioni (45 x 45 x 12 mm).

Su un mobile, grazie al biadesivo in dotazione, sopra un comodino o un tavolino, ma anche al posto dei tradizionali interruttori a parete rimuovendoli e fissandolo alla placca. Funziona con una comune batteria CR2032, in dotazione, che permette di utilizzarlo per circa un anno senza problemi. La sostituzione è molto semplice, visto che il biadesivo fissa al muro il coperchio del vano batteria. Basta una rotazione e l’interruttore può essere rimosso per la sostituzione della batteria (o per imbiancare la casa).

Potete acquistarlo su TomTop a 10,99 euro in offerta lampo

Aqara Magic Cube

Chiudiamo con quello che potrebbe sembrare un giocattolo ma che in realtà è un controller decisamente bizzarro. Aqara Magic Cube è un dispositivo da collegare a un hub Zigbee pensato per stare sopra una scrivania o sul tavolino a fianco del divano. Di dimensioni compatte (45 millimetri di lato) è dotato di alcuni sensori al suo interno che vi permettono di creare numerose automazioni.

Ovviamente dovete utilizzarlo attraverso l’app Xiaomi Home, altrimenti diventa un inutile soprammobile. Grazie all’accelerometro e al giroscopio è in gradi di rilevare alcuni movimenti, ai quali potete abbinare le vostre azioni preferite. Potete spingerlo su una superficie, batterlo sul tavolo, ruotarlo di 90 o 180 gradi o scuoterlo o ruotarlo verso destra o sinistra.

Funziona con una batteria CR3450 che permette di utilizzarlo per oltre un anno, anche se ovviamente molto dipende dall’uso che ne fate. Noi lo abbiamo provato sulla scrivania, per gestire le luci dello studio, ma anche in soggiorno, per accendere o spegnere la piantana o la luce da soffitto, per accendere un purificatore d’aria e per attivare uno scenario luminoso per guardare film.

Bastano pochi minuti per padroneggiare le varie gesture, tutte intuitive e semplici da realizzare, e la possibilità di configurare sei diverse operazioni lo rende il compagno perfetto per una serata sul divano, visto che vi permette di controllare numerosi dispositivi. In particolare è molto comoda la possibilità di ruotarlo per regolare la luminosità all’interno di una stanza, o spingerlo in avanti per accendere il ventilatore o il condizionatore, quasi come spingere una leva. Le dimensioni e il peso vi permettono anche di tenerlo in tasca per averlo sempre a disposizione quando serve.

Anche Aqara Magic Cube può essere acquistato su TomTop a 13,59 euro in offerta lampo.