HP Chromebook x360 14c è ufficiale: in Italia a partire da 749 euro

Sono sempre di più le persone che, in questi ultimi anni, stanno decidendo di acquistare un Chromebook. Che sia per un uso aziendale, per lavorare da casa o più semplicemente per godersi qualche ora di intrattenimento tra serie TV, musica, contenuti in streaming e videogiochi, il nuovo Chromebook HP x360 14c offre esattamente tutto ciò di cui si ha bisogno per essere produttivi e per divertirsi.

Caratteristiche di HP Chromebook x360 14c

HP ha appena presentato il suo nuovo Chromebook convertibile, ovvero l’x360 14c. Possiede uno ampio schermo touch che può essere ruotato di 360° per trasformare immediatamente il laptop in un tablet, qualora lo si volesse utilizzare per disegnare, scarabocchiare, prendere appunti (è infatti compatibile con la USI Pen), ma anche per guardare serie TV e film in comodità mentre si è sdraiati sul letto o distesi sul divano.

Andando più nel dettaglio, questo nuovo Chromebook firmato HP sfoggia un bellissimo display FHD Corning Gorilla Glass da 14 pollici di diagonale con bordi molto sottili su tre lati e un rapporto schermo-corpo dell’88%. Il dispositivo ha ottenuto la certificazione EPEAT Gold e per i materiali utilizzati per la sua costruzione rientra tra i PC più sostenibili di sempre.

HP Chromebook x360 14c, infatti, presenta una cover realizzata in alluminio riciclato senza soluzione di continuità. Anche altri suoi componenti utilizzano materiali riciclati, tra cui la plastica potenzialmente destinata agli oceani. Sotto la sua scocca si nasconde un processore Intel Core i5 di undicesima generazione e SSD PCIe fino a 256 GB. Il tutto, accompagnato da due altoparlanti up-firing con Audio by Bang & Olufsen, non solo garantisce prestazioni più alte ma anche un’esperienza di intrattenimento più coinvolgente.

Tra le altre caratteristiche, HP Chromebook x360 14c è dotato di una batteria che garantisce fino a 10,5 ore di utilizzo, Wi-Fi 6, un touchpad di grandi dimensioni, tastiera retroilluminata full-size e lettore di impronte digitali.

Funzionalità di HP Chromebook x360 14c

L’aspetto ancora più interessante è l’integrazione con lo smartphone Android che permette al Chromebook di accedere rapidamente ai contenuti condivisi tra i dispositivi. E’ possibile installarvi le applicazioni preferite dal Google Play Store e accedere al servizio di Game streaming di Google, ovvero Stadia.

Disponibilità di HP Chromebook x360 14c

HP Chromebook x360 14c sarà disponibile entro questa estate con prezzi a partire da 749 euro.