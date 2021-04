OnePlus Watch è finalmente in pre-ordine sullo store ufficiale e su Amazon

A partire da oggi, 15 aprile 2021, sono ufficialmente aperti i pre-ordini per OnePlus Watch, il primo tentativo dell’apprezzato brand cinese di farsi valere anche nel mondo degli smartwatch.

Presentato lo scorso 23 marzo al fianco dei nuovi smartphone di punta OnePlus 9 (ecco la nostra recensione) e OnePlus 9 Pro (ecco la nostra recensione), OnePlus Watch si è fatto attendere più a lungo, ma finalmente l’attesa volge al termine.

Dove pre-ordinare OnePlus Watch in Italia adesso

In pre-ordine da oggi, 15 aprile, OnePlus Watch sarà disponibile all’acquisto a partire da venerdì 30 aprile.

Gli store che già adesso permettono di pre-ordinare il primo smartwatch di OnePlus in Italia sono due: quello ufficiale del produttore e Amazon.it. In entrambi i casi è disponibile soltanto la colorazione Midnight Black, mentre quella Moonlight Silver risulta al momento out of stock. Allo stato attuale non ci sono informazioni in merito alla disponibilità dell’edizione limitata OnePlus Watch Cobalt Edition, contraddistinta dall’utilizzo di un vetro zaffiro e di una cassa in lega di cobalto.

Ecco i link da utilizzare:

OnePlus Watch: recap di caratteristiche tecniche e funzioni

OnePlus Watch propone un display AMOLED circolare da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel (326 ppi) e 4 GB di memoria interna – di cui circa la metà a disposizione dell’utente –, così come GPS built-in e una batteria da 402 mAh che promette fino a due settimane di autonomia e supporta la ricarica rapida (5 minuti per una giornata di utilizzo, 20 minuti per una settimana intera).

Lo smartwatch è water resistant fino a 5 ATM e certificato IP68 contro acqua e polvere, inoltre il display è inserito in una cassa da 46mm in acciaio inossidabile.

Per quanto riguarda la componente software, OnePlus non ha utilizzato Wear OS ma un sistema proprietario. Tra le funzioni presenti si ricordano: supporto a 110 tipi di allenamento, tracciamento di pulsazioni, distanza, calorie, velocità ed efficienza SWOLF per i nuotatori, monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue e del livello di stress.

Per maggiori dettagli, date un’occhiata a questo nostro articolo.