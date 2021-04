Ancora grandi sconti per Apple su Amazon: iPhone 12 Mini e Mac mini M1 sono in offerta

Amazon continua con le sue offerte del giorno e lo fa con grande stile andando a coprire due prodotti Apple molto interessanti. Si tratta di iPhone 12 Mini e del Mac mini M1, una combo super interessante. Fortunatamente non è l’unica offerta, se siete fuori dal mondo Apple c’è anche altro da valutare.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 15 Aprile 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 15 Aprile 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell'acquisto, utilizzare l'app ufficiale di Amazon è importante.

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Mini va in forte sconto. Si tratta di un iPhone molto particolare, dalle dimensioni super compatte perfetto per chi ama la comodità di utilizzo e una tascabilità estrema. Non ha nulla in meno ad un iPhone di fascia più alta, il display è sempre un OLED Super Retina XDR, il chip è sempre il nuovo A14 Bionic e ci sono tutte le funzioni offerte dalla dual camera (forse unico punto dove è leggermente delle versioni Pro). Se stavate cercando uno smartphone compatto, lui è quello da prendere.

iPhone 12 Mini a 699 Euro invece di 839 Euro

Intel Core i5-11400

Cambio di socket per la undicesima generazione del Core i5, socket LGA 1200. Sempre ottimo processore per il gaming ma migliora anche in operazioni multi core grazie ai 6 core e 12 thread con frequenza in Turbo Boost da 4,4 GHz e frequenza di base è di 2,6 GHz. Come per tutta la decima generazione Intel non c’è un vero cambio di passo tecnologico ma leggeri miglioramenti che si vedono già a partire dal Core i5 11 gen.

Intel Core i5-11400 a 209 Euro con disponibilità immediata

Apple Mac mini M1

Il Mac mini con Apple Silicon M1 è al momento il device con il nuovo processore più economico in circolazione. Si tratta di un mini pc con delle prestazioni fantastiche in grado di portare ad un nuovo livello la produttività di un Mac mini che mai come con il Silicon M1 piò essere considerato una piccola workstation. Il suo prezzo attuale per la versione da 512 GB è ben sotto i 1000 euro, è difficile dire di no a quelle prestazioni.

Apple Mac mini M1 a 979 euro invece di 1049 euro

Lampadina smart Aigostar

Una semplice lampadina smart in offerta non fa mai male. Si tratta di una Aigostar con attacco “grande” 5 W. Chiaramente può cambiare colore, può essere controllata da remoto tramite smartphone o può essere collegata a Google Assistant e Amazon Alexa per creare delle vere e proprie routine casalinghe magari tramite delle regole con altri oggetti di smart home.

Lampadina smart Aigostar a 12 Euro invece di 37 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 15 Aprile 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.