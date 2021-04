Realme 8 Pro, Honor Magic Watch 2 e Surface Pro 7 tra le migliori offerte Amazon del giorno

Ancora tanta scelta nella selezione delle migliori offerte Amazon del giorno con un bel Surface Pro 7 abbondantemente sotto i 900 euro, seguito da un modulo SSD esterno Samsung, da uno degli smartwatch Honor best buy degli ultimi mesi e dal nuovo Realme 8 Pro.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 14 Aprile 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 14 Aprile 2021

Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell'acquisto, utilizzare l'app ufficiale di Amazon è importante.

Microsoft Surface Pro 7

Non fatevi ingannare, il Surface Pro 7 sembra un tablet ma ha la potenza di un notebook di fascia alta a tutti gli effetti. Tralasciando il fatto che la tastiera va sempre presa a parte, Surface Pro 7 è il re della produttività in esterna. Il suo design compatto è perfetto per lavorare in treno o in aereo, riesce a stare tranquillamente in quei tavolini infernali. Il display PixelSense è da 12,3″ con risoluzione 2736×1824 pixel ed ha un rapporto di forma in 3:2, c’è il processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e un modulo SSD da 128 GB.

Microsoft Surface Pro 7 a 799 Euro invece di 1069 Euro

Samsung T5 500 GB

Una memoria SSD Samsung portatile compatta ed elegante da parte di Samsung che utilizza una porta USB 3.1 per lo scambio dati rapido. Le prestazioni in lettura e scrittura non sono male, si parla di circa 540 MB/s lettura sequenziale e 520 MB/s scrittura sequenziale. La capacità è da 500 GB ed è proposto ad un prezzo onesto per la qualità complessiva del modulo SSD. Buon hard disk ssd esterno.

Samsung T5 500 GB a 69 Euro invece di 74 Euro

Honor Magic Watch 2

Cala anche uno smartwatch dal design intrigante come Honor Magic Watch 2. Si tratta di un wearable in grado di tenere traccia delle attività sportive svolte e di alcuni parametri vitali grazie alla presenza del lettore di battito cardiaco in grado anche di leggere il livello di ossigeno nel sangue. Molto bello il display Amoled da 1,39″ che regala colori brillanti ed una buona visibilità in ogni condizione di luce, anche all’aperto.

Honor Magic Watch 2 a 127 Euro invece di 189 Euro

Realme 8 Pro

Il nuovo Realme 8 Pro va in sconto, vero non è uno sconto super corposo ma si sta parlando di uno smartphone già molto economico. Realme 8 Pro, nonostante il prezzo, non rinuncia ad un display super amoled da 6,4″ con sensore di impronte integrato, ad una quad camera da ben 108 Megapixel ed ad una grande batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 50W. Il processore è uno Snapdragon 720G che assicura delle ottime prestazioni.

Realme 8 Pro a 259 Euro invece di 279 Euro

