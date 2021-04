Oclean X Pro Elite, una rivoluzionaria esperienza d’uso silenziosa

È fuori discussione che gli spazzolini elettrici ci aiutino a ottenere una migliore igiene orale, ma la maggior parte di essi è decisamente rumorosa e potrebbe risultare fastidiosa per chi vi sta vicino. Immaginate di alzarvi presto al mattino e svegliare mezza famiglia perché lo spazzolino elettrico fa un forte rumore, o di rientrare tardi la sera e svegliare la vostra dolce metà mentre vi prendete cura dei vostri denti.

Oclean X Pro Elite è la soluzione ideale

Da dove proviene il rumore di uno spazzolino? Innanzitutto dal motore ma anche dal sistema di trasmissione, dalla struttura che amplifica il rumore e dalle forti vibrazioni della spazzola. A un primo sguardo non sembrano esserci troppe alternative mas Oclean non si è arresa e ha sviluppato un motore a levitazione magnetica senza spazzole, molto silenzioso e con un design compatto, per garantire il corretto movimento della testina senza però produrre un rumore esagerato.

Ottima soluzione quindi ma, se avete provato uno spazzolino ultrasonico, non perfetta, visto che rimane ancora un certo rumore, a una frequenza più elevata. Con Whisper Clean, la nuova tecnologia per la riduzione attiva del rumore ultrasonico, Oclean è riuscita a trovare la quadratura del cerchio, nonostante un motore che opera a una frequenza superiore ai 20.000 Hz. I test di laboratorio danno ragione, visto che Oclean X Pro Elite raggiunge appena i 45 decibel, un ottimo risultato soprattutto se confrontato con la concorrenza.

Oral-B Genius X 20000, la punta di diamante del famoso brand, si ferma a 75 decibel, un dato che afferma in modo incontrovertibile l’ottimo lavoro svolto da Oclean.

Dove acquistare Oclean X Pro Elite?

Fino al 20 aprile potete approfittare dello speciale sconto per il compleanno di Xiaomi, e acquistare il nuovo spazzolino ultrasonico a 50,99 euro su eBay, utilizzando il codice sconto PITMIFEST21. In omaggio due testine per lo spazzolino e la possibilità di partecipare a un sorteggio per ricevere un ulteriore premio.

