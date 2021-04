Tanti aspirapolveri Xiaomi a un prezzo speciale su eBay con questo codice

Se siete alla ricerca di un nuovo aspirapolvere, questo potrebbe essere il momento giusto per acquistarlo. Xiaomi ha lanciato su eBay il Mi Fan Festival, un’iniziativa della durata di alcuni giorni nel corso dei quali sarà possibile acquistare uno dei tanti prodotti dell’ecosistema Xiaomi usufruendo di uno sconto del 15%, per un massimo detraibile di 50 euro.

Aspirapolveri Xiaomi in offerta su eBay

Tra i numerosi prodotti in promozione troviamo alcuni degli aspirapolvere Xiaomi più apprezzati. A partire dal Dreame V11, una scopa elettrica senza fili dotata di un motore in grado di raggiungere i 125.000 giri al minuto a 450 W e di cinque sofisticati sistemi filtranti, tra cui un filtro HEPA e un sistema a 12 cicloni che riduce il carico del filtro del 63%, fino a raddoppiare la sua vita utile.

L’aspirapolvere offre 90 minuti di autonomia in modalità standard, 30 minuti in modalità intermedia e 10 minuti in modalità turbo ed è dotato di un display digitale a colori che offre informazioni sullo stato del prodotto in tempo reale, permettendo di controllarne lo stato della batteria, del filtro e la potenza di aspirazione.

Dreame V11 può essere acquistato su eBay a un prezzo ridotto del 15% inserendo il codice “PITMIFEST21”.

Anche Xiaomi G9 e Mijia C1 in offerta su eBay

Altro aspirapolvere in offerta è lo Xiaomi G9, dotato di un motore digitale che ruota a 100.000 giri al minuto e genera una potenza di aspirazione massima di 120 W. Anche questo prodotto offre un sofisticato sistema di filtraggio con l’HEPA che garantisce aria pulita durante l’aspirazione e i dodici cicloni che sono in grado di gettare la polvere nel cestino senza ostruire il filtro.

Xiaomi G9 è poi dotato di una spazzola che può essere utilizzata sia sui pavimenti duri che sui tappeti, mentre il desgin del rullo migliora l’effetto anti-avvolgimento. Xiaomi G9 può essere acquistato su eBay a un prezzo ridotto del 15% inserendo il codice “PITMIFEST21”.

Anche Xiaomi Mijia 1C è in offerta su eBay, il robot aspirapolvere che può essere controllato anche da remoto attraverso l’applicazione Mijia. Il dispositivo è dotato di un motore brushless e dotato di una tecnologia anti-collisione e anti-caduta per pulire in autonomia ogni angolo dell’abitazione.

Xiaomi Mijia 1C può essere acquistato su eBay a un prezzo ridotto del 15% inserendo il codice “PITMIFEST21”. Per scoprire gli altri prodotti in offerta, consigliamo di dare un’occhiata alla pagina eBay dedicata all’iniziativa.