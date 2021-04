Il MacBook Pro M1 tocca il suo nuovo minimo storico su Amazon: come si fa a non considerarlo a questo prezzo?

Continua la settimana delle offerte Amazon con il MacBook Pro M1 che tocca un nuovo minimo storico ma non solo. Anche una delle migliori Android TV di Sony va in sconto accompagnata da un monitor gaming Acer e delle cuffie Jabra.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 13 Aprile 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 13 Aprile 2021

Sony Android TV 4K 65″

Android TV da 65 pollici con risoluzione 4K e tantissima tecnologia da parte di Sony. Il brand ha creato un vero portento con una scheda tecnica piena zeppa di certificazioni e soluzioni per migliorare l’esperienza visiva. Il design è fantastico, molto minimalista, è una smart TV elegantissima con Android TV in grado di migliorare sensibilmente l’esperienza di intrattenimento grazie a tanti servizi e funzioni esclusive.

Sony Android TV 4K 65″ a 949 Euro invece di 995 Euro

Apple MacBook Pro M1

Importante calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Pro con Apple Silicon M1. Si tratta del suo il suo minimo storico su Amazon (venduto e spedito) e si va a configurare come un vero e proprio best buy. Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Pro. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Pro M1 a 1309 Euro invece di 1479 Euro

Acer Predator XB253QGP Monitor gaming

Un bel monitor gaming economico da 24.5″ pollici con risoluzione FullHD e refresh rate da 144 Hz è proprio l’ideale per chi deve giocare e vuole farlo in maniera competitiva anche grazie al tempo di risposta di 2 ms. Si tratta di un pannello di Acer ben calibrato con certificazione Vesa DisplayHDR 400 e tecnologia IPS. Per quel che costa offre tanto.

Acer Predator XB253QGP Monitor gaming a 249 Euro invece di 299 Euro

Cuffie Jabra Elite on-ear

Le cuffie on-ear Jabra Elite sono tra le migliori per rapporto qualità-prezzo. Non peccano in nulla, hanno un design moderno e assolutamente comodissimo alla vita di tutti i giorni. Sono delle cuffie on-ear dalla qualità audio davvero ben equilibrata, i bassi sono presenti ma non predominanti, gli alti sono squillanti senza mai sporcarsi e i medi non impastano mai.

Cuffie Jabra Elite on-ear a 75 Euro invece di 99 Euro

