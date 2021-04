Tornano gli Acer Green Days con grandi sconti sullo Store online

Torna l’iniziativa Green Days – Piantiamo un albero per ogni tuo ordine di Acer, che lo scorso anno è riuscita a donare 1.986 alberi a One Tree Planted, un’associazione no-profit che ha come missione la riforestazione globale.

La promozione Green Days si applica a tutti gli ordini che verranno effettuati sullo Store ufficiale Acer entro il prossimo 22 aprile. Per incentivare all’acquisto, Acer ha pensato di accompagnare l’iniziativa offrendo sconti fino a 500 euro su alcuni prodotti selezionati. Lo sconto verrà applicato direttamente al carrello e per ogni ordine piazzato l’azienda donerà un albero all’associazione One Tree Planted. Quest’ultima destinerà il contributo economico di Acer a sostegno di programmi di riforestazione, assicurando il migliore risultato in termini di impatto ambientale e rimboschimento delle aree.

I prodotti in sconto durante gli Acer Green Days

I prodotti in sconto sono davvero molti, per cui questa, oltre a essere una bella iniziativa per l’ambiente, è anche una buona occasione per portarsi a casa un laptop Acer a un prezzo ridotto.

Tra i notebook che possono essere acquistati sfruttando lo sconto di 500 euro si segnala il Predator Helios 700, un portatile da Gaming con processore Intel Core i9-10980HK Octa-core 2,40 GHz, 32 GB di RAM, 1 TB SSD, scheda video NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER con 8 GB di memoria dedicato e display da 17,3 pollici con risoluzione FullHD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

L’Acer Swift 5 Pro può invece essere acquistato con uno sconto di 300 euro. Si tratta di un notebook ultra sottile con schermo touch, processore Intel Core i7-1065G7 Quad-core 1,30 GHz con scheda grafica Intel Iris Plus Graphics, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. La variante “standard” con 8 GB di RAM può invece essere acquistata usufruendo di uno sconto di 250 euro.

Lo sconto di 200 euro è invece previsto per l’acquisto di dispositivi quali il Monitor da Gaming curvo Predator X e il notebook convertibile Acer Spin 5, con processore Intel Core i7-1065G7 Quad-core 1,30 GHz, 8 GB di RAM, 1 TB di SSD e display da 13,5 pollici con risoluzione QHD (2.256 x 1.504 pixel). Ma anche per l’acquisto del Chromebook Acer 715.

Acer Chromebook 315 può, invece, essere acquistato a un prezzo ridotto di 100 euro e offre un processore Intel Celeron N4020 Dual-core 1,10 GHz, 4 GB di RAM e schermo da 15,6 pollici con risoluzione FullHD. Tra i prodotti in sconto ci sono anche diversi monitor che possono essere acquistati beneficiando di uno sconto di 30 euro e altri accessori, come zaini, altoparlanti smart, mouse e auricolari.

Questi elencati sono solo alcuni dei tanti prodotti Acer in promozione fino al prossimo 22 aprile. Per scoprirli tutti consigliamo di dare un’occhiata allo Store ufficiale.