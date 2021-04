Smartphone ma non solo: arrivano anche le Nokia Lite Earbuds

Non solo smartphone per l’importante giornata di oggi in casa Nokia: insieme a Nokia C20, Nokia G10, Nokia G20, Nokia X10 e Nokia X20, l’azienda ha infatti presentato anche le cuffie Nokia Lite Earbuds (BH205). Scopriamole insieme da vicino.

Nokia Lite Earbuds ufficiali: caratteristiche e prezzo di lancio

Insieme ai cinque nuovi smartphone svelati quest’oggi arrivano le cuffie Nokia Lite Earbuds (BH205). Si tratta di cuffie true wireless che mettono a disposizione controlli touch per la musica, le chiamate e l’assistente vocale, secondo l’azienda “riecheggiando il design premium e l’impressionante durata della batteria dei telefoni Nokia“.

Promettono un’autonomia di 6 ore e di ulteriori 30 derivanti dalle 5 singole ricariche effettuabili con la custodia, per un totale di 36 ore: a bordo troviamo infatti 40 mAh di batteria su ciascun auricolare e in aggiunta 400 mAh “nascosti” nella custodia (che viene ricaricata tramite USB Type-C). Le cuffie dispongono di driver da 6 mm e di connettività Bluetooth 5.0, che permette il collegamento a qualsiasi dispositivo compatibile nell’arco di 10 metri (smartphone compresi, ovviamente).

Le Nokia Lite Earbuds sono disponibili da oggi nei mercati selezionati nei colori Polar Sea (blu) e Charcoal (nero) a un prezzo competitivo, grazie al quale l’azienda spera di poter far breccia tra i consumatori: la cifra richiesta è di di 39 euro.

