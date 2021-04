Scoprite le migliori offerte di MediaWorld con "La casa per me"

MediaWorld svela l’offerta “La casa per me” che dall’8 al 25 aprile vi offre la possibilità di acquistare tutti i prodotti più importanti per la casa con sconti e promozioni da non lasciarsi scappare.

La casa per me MediaWorld: frigoriferi

Samsung RF50A5202S9/ES a 960 euro invece di 1899 euro;

invece di 1899 euro; SAMSUNG RT32K5030S8 a 423 euro invece di 699 euro;

invece di 699 euro; SAMSUNG RT32K5030EF a 418 euro invece di 649 euro.

La casa per me MediaWorld: microonde

Whirpool MWP 338 SB a 279 euro invece di 379 euro;

invece di 379 euro; LG MH6535GIB a 119 euro invece di 199 euro.

La casa per me MediaWorld: aspirapolvere

La casa per me MediaWorld: climatizzazione

La casa per me MediaWorld: purificatori d’aria

PHILIPS Serie 2000 AC2887/10 a 279,99 euro invece di 399 euro.

