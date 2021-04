Google Nest Hub 2 è pronto a sbarcare in Italia con tante nuove funzioni

Google è senza ombra di dubbi una delle più importanti aziende per quanto riguarda lo sviluppo di soluzioni intelligenti come ad esempio gli smart speaker e gli smart display. Come abbiamo visto a metà marzo, il colosso di Mountain View aveva presentato Google Nest Hub 2 con tante funzioni inedite.

In arrivo a maggio allo stesso prezzo di sempre

Oggi abbiamo apprendiamo che il display intelligente Google Nest Hub 2 sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire dal 4 maggio 2021 al prezzo di 99,99 euro. Allo stesso prezzo del modello originale, il colosso statunitense offre al pubblico un dispositivo rinnovato e munito di feature utili durante la vita di tutti i giorni e non solo.

Infatti, oltre montare un sistema audio in grado di garantire fino al 50% in più in termini di fedeltà e qualità delle frequenze basse rispetto al precedente modello, così da “riempire le stanze di musica, tramite servizi come YouTube Music e Spotify o di godervi i film o le serie TV che preferite con un abbonamento a piattaforme come Netflix, Disney+ e YouTube“.

Il display intelligente sfrutta anche i sensori Motion Sense su tecnologia Soli per monitorare la qualità del sonno. “Nest Hub vi ha sempre aiutato a gestire la giornata, ma ora può darvi una mano a dormire meglio la notte. Molti di noi non dormono a sufficienza e questo può comportare dei rischi per la salute“, sottolinea l’azienda in questo post. I dati raccolti durante la notte, oltre ad essere mostrati a schermo tramite la keyword “Ok Google, come ho dormito?“, verranno automaticamente sincronizzati anche su Google Fit così da essere visualizzati sui dispositivi mobile (Android e iOS) su cui è installata l’applicazione di Google.

Google Nest Hub 2 sarà disponibile sullo store ufficiale Google e presso le maggiori catene di elettronica di consumo.