I nuovi televisori Sony BRAVIA XR X90J presto disponibili con un servizio esclusivo

Tra qualche settimana sarà possibile acquistare i nuovi televisori Sony della serie BRAVIA XR X90J, dotati dell’innovativa tecnologia Cognitive Processor XR che replica le modalità di ascolto e visione del cervello umano. L’intelligenza cognitiva di questa tecnologia è in grado di individuare la posizione del “punto focale” nell’immagine e a eseguire un’analisi incrociata simultanea di tutti gli elementi che la compongono, come i colori, il contrasto e i dettagli, garantendo un risultato finale migliore.

Oltre ciò, Cognitive Processor XR analizza anche la posizione del suono nel segnale, coordinando al meglio l’audio e le immagini sullo schermo, ottimizzando al tempo stesso gli input sonori in qualità 3D per generare un’esperienza audio surround.

Sony lancerà i suoi televisori BRAVIA con un servizio esclusivo

I televisori Full Array LED 4K X90J arriveranno sul mercato nei modelli da 75, 65, 55 e 50 pollici e saranno tutti dotati di tecnologia di upscaling 4K XR che ottimizza i segnali in 2K portandoli a livelli vicini all’effettiva qualità 4K, offrono la compatibilità con la funzione HDMI 2.1 e la tecnologia Ambient Optimization che regola in modo automatico l’immagine e il suono in base all’ambiente circostante. Essendo dei Google TV, i dispositivi offrono un’ampia offerta di contenuti e servizi facilmente accessibili e, a proposito di Netflix, la modalità Calibrated migliora la qualità audio e video con la tecnologia IMAX Enhanced.

I televisori sono poi compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant, supportano le tecnologie Dolby Vision HDR e Dolby Atmos e il nuovo BRAVIA CORE, un nuovo servizio di intrattenimento che offre una vasta selezione di film Sony Pictures Entertainment.

“L’offerta unisce i migliori registi e i migliori attori per portare nelle case dei consumatori una straordinaria selezione di film attraverso l’eccellenza della tecnologia di Sony e la qualità imbattibile dei nostri televisori. Il servizio video BRAVIA CORE, incluso in ogni nuovo TV BRAVIA XR, rappresenta l’ultima frontiera dell’esperienza di visione cinematografica tra le mura domestiche”, ha commentato Keith Le Goy, President, Worldwide Distribution and Networks di Sony Pictures Television.

Il servizio offre già un catalogo molto ricco di titoli di successo, almeno trecento, tra cui Venom, Peter Rabbit, Ghostbusters, Blade Runner 2049 e Jumanji: The Next Level, accessibili utilizzando i crediti BRAVIA CORE. I modelli A90J e Z9K hanno già inclusi 10 crediti film, mentre gli altri modelli ne offrono 5. Non solo Sony Pictures Entertainment: BRAVIA CORE offre anche un’ampia selezione di film IMAX arricchiti con la tecnologia Enhanced per immagini e audio migliori. Tra i film disponibili citiamo Spider-Man: Far from Home, Piccole donne, Un amico straordinario, Bad Boys for Life, Baby Driver – Il genio della fuga, Hotel Transylvania e I Puffi – Viaggio nella foresta segreta.

I TV Full Array LED 4K HDR BRAVIA XR X90J saranno disponibili in formato da 50, 55 e 65 pollici a partire da maggio. La versione da 75 pollici dovrebbe debuttare in un secondo momento, ma al momento non si hanno ancora informazioni a riguardi.