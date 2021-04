Apple Watch 6 va al minimo storico su Amazon ed è in compagnia di uno dei Surface più potenti di sempre

Amazon continua a sfornare offerte su offerte e sebbene oggi non ci sia un vero e proprio must have, c’è sempre tanta varietà con delle buone occasioni. Interessante il nuovo minimo storico per Apple Watch 6, così come intrigante anche il nuovo sconto per il Surface Book 3.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 6 Aprile 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 6 Aprile 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Samsung Galaxy Tab A7

Il Samsung Galaxy Tab A7 è un bel tablet Android di bassa e grazie ad un nuovo leggero sconto, torna al suo minimo storico su Amazon. Per quel prezzo ci si porta a casa un tablet dalle capacità tecniche non male con un display da 10.4″ con risoluzione FullHD, per il resto ci sono tutte le specifiche basiche che possono garantire una più che discreta esperienza quotidiana. Un tablet economico per la vita di tutti i giorni con un design molto sottile, bello e resistente.

Samsung Galaxy Tab A7 a 189 Euro invece di 239 Euro

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 è lo smartwatch per eccellenza, forse uno dei pochi che vale la pena considerare nella fascia alta del mercato. Si tratta di un prodotto fantastico, dal design riconoscibile ed ormai iconico e dalle funzionalità comodissime. Ottimo per tenere traccia dei parametri vitali e delle attività sportive, è un ottimo supporto allo smartphone con notifiche e chiamate ed in più ha un display bellissimo che si legge alla grande sotto ogni condizione di luce.

Apple Watch Series 6 da 399 Euro invece di 469 Euro

Microsoft Surface Book 3

Il miglior notebook 2 in 1 da Microsoft, il Surface Book 3 è un gioiellino. Processore Intel Core i5 1035G7 con scheda grafica Iris Plus o la potente scheda grafica GTX 1660 Ti Max-Q, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD assicurano prestazioni al top per l’esecuzione di Windows, in fondo da Microsoft stessa non ci si può aspettare altro. Considerando che schermo e tastiera si possono dividere, questa macchina è il top per la potenza in mobilità, al momento è lui il miglior surface.

Microsoft Surface Book 3 a 1799 Euro invece di 2299 Euro

Motorola Moto G 5G Plus

Se state cercando un battery phone senza rinunce, oggi per poco più di 200 euro c’è il Motorola Moto G 5G Plus. Si tratta di uno smartphone di fascia media decisamente riuscito con un display da 6.7″ e risoluzione FullHD+ ma il suo punto forte è sicuramente la combinazione tra il processore Snapdragon 765 e la batteria da ben 5000 mAh che riescono a rendere l’autonomia di questo smartphone davvero imbattibile.

Motorola Moto G 5G Plus a 219 Euro invece di 322 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 6 Aprile 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.