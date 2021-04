Il Bonus Cultura è tornato: ecco come usare il buono da 500 euro su Amazon

Il Bonus Cultura è tornato ed è disponibile per i ragazzi nati nel 2002, che quindi hanno compiuto 18 anni durante il 2020. Il buono da 500 euro può essere convertito su Amazon per l’acquisto di libri, musica, film e non solo: c’è tempo fino al 28 febbraio 2022, ma iniziamo a scoprire come funziona.

Come utilizzare il Bonus Cultura su Amazon

Il Bonus Cultura può essere sfruttato anche su Amazon e la procedura non è affatto complicata. È necessario registrarsi o accedere al sito 18app.it tramite SPID (qui se dovete creare l’identità digitale), creare il buono per un importo intero (senza decimali e di massimo 250 euro) e convertirlo in uno o più codici promozionali Amazon a questo indirizzo: una volta fatto è sufficiente inserirlo in fase di acquisto dei prodotti aderenti contrassegnati dal simbolo, che comprendono libri, CD e vinili, eBook Kindle, DVD e Blu-Ray. Ecco qualche esempio:

In caso di errore niente paura: è possibile richiedere la riconversione sul saldo 18app compilando l’apposito modulo. Il Bonus Cultura 2021 è riservato ai residenti in Italia nati nel 2002 e per tutti i dettagli sull’utilizzo tramite Amazon è possibile consultare la pagina dedicata qui in basso; a questo link potete invece trovare le FAQ.