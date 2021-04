Ecco i nuovi caricabatterie wireless economici di IKEA

IKEA è un brand molto popolare grazie alle infinite soluzioni che è in grado di offrire a chi desidera arredare la propria casa, un ufficio o qualsiasi genere di locale ma il colosso svedese è apprezzato anche per i tanti accessori di arredamento che offre, tra i quali non mancano dei caricabatterie wireless.

Stando alle ultime indiscrezioni, IKEA avrebbe in progetto il lancio di tre nuovi caricabatterie della serie Nordmärke, dispositivi che sono già stati registrati dal Wireless Power Consortium.

Ecco i nuovi caricabatterie wireless che IKEA sta per lanciare

Grazie al database del Wireless Power Consortium abbiamo la possibilità di scoprire alcune delle feature dei nuovi caricabatterie del colosso svedese, che sono tutti rivestiti in tessuto e possono contare su una potenza di 5 W.

Il primo caricabatterie ha come nome modello la sigla E2011A e presenta un design piuttosto classico di forma circolare (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

Chi cerca un caricabatterie con sistema di appoggio verticale, invece, può puntare su quello identificato dalla sigla E2009 (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

Infine, il terzo modello ha un design di forma rettangolare e nome modello E2008 (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

Al momento non vi sono informazioni su quando questi nuovi caricabatterie wireless di IKEA dovrebbero essere disponibili ma è probabile che il produttore abbia in programma il lancio nel corso della primavera.

Sul sito Web USA dell’azienda, inoltre, il modello di forma circolare è già stato inserito, anche se non vi sono riferimenti sulla sua disponibilità (qui trovate la pagina dedicata) ma è probabile che il mercato statunitense sarà uno di quelli in cui tali dispositivi arriveranno prima.

Per quanto riguarda il prezzo, infine, allo stato attuale non vi sono informazioni certe ma è probabile che i nuovi caricabatterie wireless di IKEA saranno piuttosto economici. Staremo a vedere.

