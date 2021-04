Xiaomi Mi Smart Band 6 si aggiorna con una feature molto importante

Durante l’evento di presentazione di Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Ultra e Xiaomi Mi 11 Lite, il colosso cinese svelava anche Xiaomi Mi Smart Band 6, la nuova smartband della popolare linea di fitness tracker economici che ha contribuito a rendere Xiaomi sempre più famosa.

Novità aggiornamento Xiaomi Mi Smart Band 6

Come già sappiamo, Xiaomi Mi Smart Band 6 presenta numerose novità rispetto la generazione passata e non solo per quanto riguarda il nuovo display a colori. Xiaomi ha investito molto anche su cosa la smartband è in grado di tracciare durante l’allenamento fisico e non, e in queste ore l’arrivo dell’aggiornamento alla versione 5.0 dell’applicazione Mi Fit, porta il supporto al monitoraggio della qualità della respirazione durante il sonno.

La funzione si posiziona di fianco alle altre sviluppate per valutare lo stato di salute generale del proprio organismo, come ad esempio la rilevazione continua del battito cardiaco e i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Come aggiornare Xiaomi Mi Smart Band 6

L’aggiornamento dell’applicazione Mi Fit 5.0 che abilita il monitoraggio della qualità della respirazione del sonno è disponibile fin da subito tramite il Play Store, ma vi ricordiamo che la smartband non sarà disponibile in Italia prima della fine del mese di aprile.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartband