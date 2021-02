Vodafone offre 500 giga ai suoi clienti con offerta FWA Casa Wireless +

In queste ore Vodafone ha deciso di effettuare un passaggio gratuito e automatico a un tetto di 500 GB ai clienti con l’offerta FWA Vodafone Casa Wireless+. Questo upgrade è stato notificato via SMS ad alcuni degli utenti che avevano attivato l’offerta entro il 12 dicembre 2020, che li ha visti quindi passare dai classici 200 GB ad appunto 500.

L’operazione è completamente gratuita e automatica, una bella sorpresa per i consumatori Vodafone, che vedono riproporsi la promozione (allora per i nuovi utenti) già vista a partire dal 30 novembre scorso, dove era stata proposta una soluzione analoga.

Più Giga, stessa offerta

Nella fattispecie i giga disponibili agli utenti sono virtualmente illimitati ma il tetto massimo per viaggiare alla massima velocità è 200 GB, i quali vengono integrati automaticamente con un bundle aggiuntivo di 300 GB; nel caso in cui si esauriscano prima del rinnovo mensile, si può comunque navigare ma alla velocità di 3 Mbps in download e di 1 in upload.

I 300 giga aggiuntivi verranno applicati ai clienti con l’offerta da 29,90 al mese Casa Wireless New+ e agli utenti con Casa Wireless New+ Incluso da 24,90 al mese. Entrambe le offerte offrono 100 Mbps in download e 50 in upload, con chiamate illimitate nazionali e modem FWA con costo una tantum anche rateizzabile; la differenza di prezzo è data dal fatto che la seconda viene proposta a chi è già cliente Vodafone, denotando una certa attenzione per i “vecchi” clienti da parte dell’azienda.

Altre offerte e costi

L’offerta base purtroppo non cambia, Casa Wireless New rimane una proposta da 24,90 euro al mese, con chiamate a consumo e 200 giga con velocità fino a 30 Mbps.

L’attivazione di una linea FWA prevede un numero di linea fissa associato. Nel caso in cui ci sia bisogno della portabilità del numero, si dovrà tenere attiva la linea con il vecchio gestore fino alla conferma del completamento della portabilità; a quel punto si potrà richiedere al gestore precedente la disattivazione della vecchia linea.

Ricordiamo che il modem verrà scelto da Vodafone, la quale in base al tipo di copertura sceglierà una soluzione da interno o esterno. La scelta non può essere a discrezione del cliente e il costo è di 72 euro per il modem da interno e 96 per quello da esterno; in entrambi i casi, come detto in precedenza, il costo è rateizzabile.

Queste offerte sfruttano la rete GigaNetwork FWA che di fatto utilizza le reti 4G e 4G+ per portare connettività fissa ai comuni dove la fibra non arriva. Il piano pluriennale di Vodafone è quello di portare banda ultralarga in più di 3000 comuni italiani, accelerando la crescita digitale del paese, coadiuvata dalla rivoluzione che il 5G porterà nel prossimo futuro.