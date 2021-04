Nvidia DLSS porta Outriders a 60 FPS a risoluzione 1440p

Outriders, il nuovo videogioco in terza persona tripla A sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Square Enix, è stato appena rilasciato ed è già in grado di supportare Nvidia DLSS. Grazie alla tecnologia sviluppata dal colosso statunitense, qualsiasi GPU RTX è in grado di far girare il gioco a 60 FPS a risoluzione 1440p se se attiva l’apposita funzione all’interno delle impostazioni di Outriders.

60 FPS a 1440p su ogni GPU RTX

Com’è possibile osservare dal grafico sottostante, stiamo parlando di un incremento di prestazioni che può arrivare anche al 73% in 4K, così da trasformare qualsiasi GPU RTX (a partire dalla Nvidia GeForce RTX 3060 Ti in su) in una scheda video adatta al 4K.

La tecnologia DLSS, acronimo di Deep Learning Super Sampling, è una delle più importanti a cui l’azienda ha lavorato negli ultimi anni per le schede video serie RTX. Il fulcro del DLSS è quello di utilizzare l’intelligente artificiale al fine di incrementare il frame rate e le performance dei videogiochi nei casi in cui la GPU fosse impegnata in operazioni molto complesse.

Nel momento in cui si attiva il DLSS, come la stessa Nvidia consiglia di fare su Outriders per godere degli incrementi visti qualche riga più su, la GPU è comandata a generare una immagine a bassa risoluzione al fine di non appesantire l’hardware, lasciando il compito all’intelligenza artificiale di determinare l’aspetto finale che l’immagine dovrà assumere.

I driver Nvidia aggiornati per Outriders sono già disponibili su GeForce Experience.