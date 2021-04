Samsung Galaxy S21 è il re delle offerte Amazon di oggi ma non disperate c’è anche tanto altro

Se avevate in mente di prendere un Samsung Galaxy S21, oggi è il giorno giusto grazie ad un corposo codice sconto di ben 100 euro che abbassa notevolmente il prezzo di S21 già scontato. Se non vi interessa uno smartphone nuovo, tranquilli. Come sempre Amazon ha pensato a tutti e ci sono notebook e mini pc in sconto.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 1 Aprile 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 1 Aprile 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell'acquisto, utilizzare l'app ufficiale di Amazon è importante.

Samsung Galaxy S21

Il nuovissimo smartphone di Samsung va in sconto al suo minimo storico grazie ad un codice sconto esclusivo. Adesso siamo davvero al prezzo più basso mai visto su Amazon e considerando i vantaggi del colosso (assistenza e garanzia) è davvero una grande opportunità. Con le sue 3 fotocamere di altissima qualità, quel display fantastico Dynamic AMOLED a 120 Hz ed il nuovo Exynos 2100 a garantire le prestazioni si può stare tranquilli, si avrà tra le mani uno dei migliori smartphone del 2021. Il codice sconto per Samsung Galaxy S21 a 699 Euro è questo: GALAXYS21

Samsung Galaxy S21 a 699 Euro invece di 879 Euro con codice sconto GALAXYS21

Asus TUF Gaming Dash F15

Un notebook gaming in anteprima arriva su Amazon. Si tratta del buon Asus TUF Gaming Dash F15 con Intel Core i5 di undicesima generazione e scheda video dedicata RTX 3050. Un bel po’ di potenza che viene esaltata dal grande display da 15,6″ con risoluzione FullHD e refresh rate di 144 Hz. Si tratta di una macchina completissima con una piccola esclusiva sulla GPU che non è stata ufficialmente annunciata.

Asus TUF Gaming Dash F15 a 1099 Euro con disponibilità a partire da oggi

Microsoft Surface Laptop Go

Curato come solo Microsoft sa fare, ha uno schermo da 12,4″ in 3:2 FullHD. Processore Intel Core i5 1035G1 con scheda grafica Intel UHD, 4 GB di RAM e 64 GB di SSD che sono proprio la base minima per utilizzare Windows senza problemi. Un notebook completo, utile e pratico. Microsoft non ha voluto strafare, ha fatto un lavoro molto semplice, ha dotato questo notebook di un bel display, di una buona tastiera, di un buon trackpad e di un design resistente ed elegante. Il Surface Go è finalmente calato di prezzo.

Microsoft Surface Laptop Go a 579 Euro invece di 638 Euro

Mini PC Minis Forum AMD Ryzen

Il mini PC Minis Forum con processore AMD Ryzen 5 4650G è davvero una bella macchina. Il processore integrato ha 6 core e 12 threads, questo permetterà al mini pc di esprimersi al meglio delle sue possibilità non andando mai a limitare le prestazioni. Per il resto si tratta di una macchina completissima con tante porte a disposizione, buone connessioni come il Wi-Fi 6 e cosa da non sottovalutare, è completamente aggiornabile.

Mini PC Minis Forum AMD Ryzen a 628 Euro invece di 739 Euro

Se non avete trovato l'offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 1 Aprile 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon