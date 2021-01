Ecco tutti i prodotti audio presentati da JBL al CES 2021

JBL, una delle aziende più importanti a livello mondiale nel campo dell’audio inteso sia come speaker che come cuffie, soundbar e auricolari. In queste ore, in leggero anticipo rispetto all’inizio programmato del CES 2021, ha svelato la nuova gamma di soluzioni audio che arriveranno sul mercato a partire dal prossimo mese.

JBL Tour One e JBL Tour Pro+

Iniziamo con JBL Tour One e JBL Tour Pro+, due paia di cuffie di fascia alta ideali per gli utenti alla ricerca di soluzioni di qualità. Partendo dal primo modello, rappresentano cuffie in-ear con cancellazione attiva del rumore, driver audio da 40 mm, supporto agli assistenti digitali ed una batteria capace di garantire 25 ore di autonomia.

Venendo invece al secondo modello, esse rappresentano invece un paio di cuffie overear con certificazione IPX4, supporto allo standard di ricarica wireless Qi, cancellazione attiva del rumore, driver audio da 6,8 mm e controlli audio touch. La batteria in questo caso garantisce un’autonomia di 6 ore con ANC attivato e 8 ore senza.

Per quanto riguarda i prezzi, JBL Tour One verranno vendute a 299,95 dollari, circa 245 euro al cambio, mentre JBL Tour Pro+ a 199,95 dollari, circa 160 euro al cambio.

JBL Live Pro+, Live 660NC e Live 460 NC

Passando poi alla linea di nuove soluzioni audio afferenti alla linea di prodotti “Live”, l’azienda ha annunciato le cuffie true wireless JBL Live Pro+ con cancellazione del rumore adattiva, 6 ore di autonomia, certificazione IPX4 e supporto ai controlli touch. JBL Live 660NC e JBL Live 460NC sono invece due paia di cuffie overear Bluetooth.

JBL Live Pro+ saranno vendute a 169,99 dollari, circa 140 euro al cambio, JBL Live 660NC a 159,99 dollari, circa 130 euro al cambio, e JBL Live 460NC a 119,99 dollari, circa 100 euro al cambio.

JBL Charge 5 e JBL Bar 5.0

Gli utenti più inclini invece ad acquistare soluzioni audio come speaker e soundbar, saranno lieti di apprendere l’arrivo di JBL Charge 5 e JBL Bar 5.0. Il primo rappresenta forse uno dei prodotti più richiesti e forse iconici dell’intero portfolio dell’azienda, con la certificazione IP67 e il supporto alla feature “Party Boost” che permette di abbinare in cascata altri speaker Charge per una vera diffusione stereo. JBL Charge 5 è munito di una batteria da 7500 mAh che conferisce allo speaker Bluetooth 20 ore di autonomia e anche la possibilità di ricaricare smartphone e tablet tramite porta USB Type-C. JBL Bar 5.0 supporta il Dolby Atmos, la piattaforma Apple AirPlay 2, Chromecast e la classifica diffusione audio tramite Bluetooth. È munito di quattro radiatori passivi ma è sprovvisto di sub-woofer.

JBL Charge 5 dovrebbe essere disponibile a partire dal mese di marzo a 179,95 dollari, circa 150 euro al cambio, mentre JBL Bar 5.0 dovrebbe arrivare questa primavera a 399,95 dollari, circa 325 euro al cambio.

JBL Reflect Mini NC TWS

Infine, JBL Reflect Mini NC TWS sono un nuovo paio di cuffie true wireless impermeabili con supporto alla cancellazione attiva del rumore. Dovrebbero arrivare nei prossimi mesi al prezzo di 149,95 dollari, circa 120 euro al cambio.