IKEA TRÅDFRI arriva in Italia per controllare accessori HomeKit

Con il mercato della smart home in crescita senza sosta anno dopo anno, anche grazie al pieno supporto di HomeKit, Google Home e Amazon Alexa, sempre più aziende stanno sviluppando soluzioni per controllare le abitazioni con la propria voce o tramite la pressione di un semplice pulsante. IKEA, leader nella vendita di mobili e complementi di arredo, ha avviato un importante transizione verso i dispositivi smart accomunati da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Un semplice pulsante per controllare casa

Quest’oggi è disponibile all’acquisto il pulsante scorciatoia IKEA TRÅDFRI, ovvero un semplice pulsante a due vie da installare in casa tramite cui controllare altri dispositivi smart tramite HomeKit di Apple. “Grazie a questo pulsante scorciatoia, puoi gestire le tende a rullo, ascoltare la tua musica preferita, iniziare la giornata con la giusta illuminazione o creare l’atmosfera perfetta per una cena romantica. Tutto con un semplice tocco,” si legge nella descrizione del prodotto sul sito IKEA.

Con un ingombro di appena 3 centimetri di larghezza, IKEA TRÅDFRI può essere posizionato in qualsiasi punto della casa. Alimentato da una comune batteria a bottone, tramite il pulsante è possibile esercitare due azioni: pressione singola e pressione lunga a cui abbinare output differenti. La confezione di IKEA TRÅDFRI integra inoltre sei comodi sticker da incollare sul pulsante scorciatoia per identificare meglio l’azione legata ad esso nel caso fossero presenti più pulsanti in casa.

