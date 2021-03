Ecco i nuovi prodotti che Realme dovrebbe lanciare nel mese di aprile

La nuova strategia commerciale di Realme per massimizzare i profitti e crescere oltre al mondo degli smartphone, vede la compagnia cinese impegnata a realizzare una discreta quantità di dispositivi che esulano dal mercato mobile.

Tre nuovi device pronti al lancio

In queste ore alcuni nuovi teaser ci permettono di scoprire alcune informazioni preliminari su tre dispositivi che Realme dovrebbe presentare durante il mese di aprile. Si tratta del notebook Realme MeowBook, lo smart speaker Realme Meow AI e gli occhiali Realme Meow VR. Sebbene lo smart speaker e gli occhiali VR siano una novità, il notebook era già stato in parte discusso da Mukul Sharma qualche mese addietro.

Purtroppo le informazioni contenute in questi teaser sono decisamente scarse. Non solo non abbiamo dettagli da comunicarvi circa lo smart speaker o gli occhiali VR, ma anche il notebook MeowBook si limita solo a mostrare la presenza di una porta USB Type-A e il jack audio da 3.5 mm. Sfortunatamente non abbiamo conferme circa la presenza di una tastiera retroilluminata, ma si intravede un trackpad piuttosto generoso e in linea con quelli presenti nei MacBook di Apple da ormai qualche anno a questa parte.

In ogni caso restiamo con le antenne ben tese per captare nuove informazioni circa le caratteristiche di questi device, il cui lancio così ravvicinato potrebbe essere anticipato da qualche leak dell’ultima ora.