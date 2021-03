TIMVision abbraccia le nuove offerte con Disney+, Netflix, DAZN e NOW

TIM ha annunciato una nuova serie di promozioni per la sua piattaforma di streaming TIMVision. In aggiunta, sono stati aggiornati i prezzi per le nuove attivazioni di alcuni pacchetti i quali comprendono, per tutte le sottoscrizioni di offerte TIMVision a partire dal 28 marzo 2021, il decoder TIMVision Box in comodato d’uso gratuito.

La nuova offerta, valida fino al 30 aprile 2021, si compone degli stessi pacchetti di sempre (TIMVision, Mondo Disney+, Mondo Netflix, Mondo Intrattenimento e Mondo Sport), ma con alcune variazioni del prezzo mensile rispetto alla precedente offerta.

Ecco i pacchetti che compongono l’offerta TIMVision

Scopriamo di quali pacchetti si compone il portafoglio di offerte della piattaforma di streaming di TIM.

La promozione principale cambia nome in TIMVision e prende il posto di TIMVision Plus. Ad un corrispettivo mensile di 6,99 euro (5 euro in precedenza) essa include: l’intero catalogo TIMVision, i canali Sky Uno, Arte, TG24, Sky Sport 24 e tutto l’intrattenimento di Discovery+.

Mondo Disney+ che, a un prezzo di 7,99 euro al mese, include l’offerta del servizio di streaming Disney nonchè i contenuti TIMVision. Decoder incluso. Inoltre, a partire dal 28 marzo 2021 i clienti TIM Unica che sottoscrivono Mondo Disney+ potranno ottenere i primi 3 mesi gratuiti.

Mondo Netflix ha un costo mensile di 12,99 euro e comprende il piano standard Netflix (11,99 euro) e TIMVision (6,99 euro). Esso, dunque, include due servizi, la cui somma sarebbe di 18,98 euro, ad un prezzo vantaggioso.

Mondo Intrattenimento comprende, in un unico bundle, Netflix, Disney e TIMVision al costo mensile di 16,99 euro.

Mondo Sport offre i contenuti di TIMVision, DAZN (ora più che mai richiesto dopo l’accordo siglato per l’assegnazione dei diritti TV della Serie A) e il pacchetto Sport di NOW a 29,99 euro al mese.

