Euronics e Unieuro fanno il pieno di offerte coi nuovi volantini

Nella giornata di oggi, 29 marzo 2021, Unieuro ed Euronics – due tra le principali catene nazionali di elettronica di consumo – danno il benvenuto ad una serie di nuovi volantini, con offerte su prodotti tech delle categorie più disparate.

Questa mattina avevamo già cominciato la settimana con le offerte di Amazon, poco fa invece vi abbiamo raccontato le offerte del nuovo volantino di Unieuro più interessanti per il mondo Android. Adesso vediamo le altre offerte di questo volantino e anche tutte le proposte delle varie piattaforme Euronics.

Offerte Unieuro “Solo il Meglio? È scontato!” (29 marzo – 11 aprile)

Il volantino si segnala innanzitutto per la possibilità di pagare i propri acquisti in 10 rate a tasso zero.

Oltre alle offerte su smartphone, smartwatch e tablet che vi abbiamo già illustrato, ecco le migliori:

Altre offerte sono disponibili a questo link e visibili nel volantino seguente:

Offerte Unieuro “Solo il Meglio? È scontato!” (29 marzo – 11 aprile)

Offerte Euronics Bruno, SIEM, CDS, Tufano (29 marzo – 14 aprile)

Nel caso di Euronics il discorso diventa decisamente più articolato, dal momento che sono stati attivati dei volantini specifici per le varie piattaforme – Tufano, SIEM, CDS e Bruno –, tutti accomunati dal periodo di validità: dal 29 marzo al 14 aprile 2021.

Presso i punti vendita Euronics SIEM è attivo il volantino “In regalo un fantastico monopattino Nilox” e la promozione in argomento si applica in caso di acquisto di un condizionatore tra quelli presenti nel volantino. Il monopattino promozionato è il Nilox doc 8five, avente un valore commerciale di 399,99 euro. Il volantino può essere sfogliato integralmente a questo link.

Nei negozi facenti parte del gruppo Euronics CDS, invece, è attivo il volantino “Scontissimi”, incentrato soprattutto sulle smart TV (come la Sharp 4K 50″ 50BL5E da 529 euro in prima pagina) e sui grandi elettrodomestici. Non manca comunque una copiosa selezione di smartphone Android e iOS, wearable e qualche PC, come Apple MacBook Air 512 GB a 1.299 euro e Huawei MateBook D 14 a 749 euro. Ecco il link al volantino completo.

Il volantino attivato in giornata nei punti vendita Euronics Tufano è intitolato “Sconta IVA” e infatti prevede che, acquistando due o più prodotti per un importo complessivo di almeno 799 euro, il cliente abbia diritto ad uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Le categorie alle quali lo sconto è applicabile sono: TV, soundbar, dolby surround, piccoli e grandi elettrodomestici, elettrodomestici da incasso, veicoli elettrici, tablet e climatizzatori. In aggiunta a questo è prevista la possibilità di pagare in 20 rate mensili con TAN fisso 0%, TAEG 0% e prima rata a settembre. Per maggiori dettagli e per scoprire i prodotti in promozione, ecco il link al volantino completo.

Infine, il volantino attivo nei punti vendita Euronics Bruno è “Sconti fino al 50%” e comprende prodotti di svariate categorie, inclusi smartphone come OPPO A72 a 169 euro, smart TV come la LG 43UN7300 4K a 399 euro, computer sia fissi che portatili come Lenovo IdeaPad 5 Core i3 a 479 euro. Il volantino è visibile nella galleria sottostante, ma lo potete consultare anche a questo link al sito ufficiale.

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!

Potrebbe interessarti anche: Migliori notebook di Marzo 2021: ecco i nostri consigli