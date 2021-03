Mozilla Italia lancia un contest per migliorare le tecnologie vocali: come funziona e come partecipare

Mozilla Italia lancia un contest per migliorare le tecnologie vocali: come funziona...

Avete mai sentito parlare di Common Voice? Si tratta di un’iniziativa promossa da Mozilla per “insegnare alle macchine come parlano le persone nella vita reale”. Un progetto che mira alla realizzazione di un gigantesco dataset aperto e di alta qualità dal quale le macchine e le tecnologie basate sul riconoscimento vocale possono attingere per migliorarsi. Le voci registrate, infatti, sono di dominio pubblico e possono essere scaricate e utilizzate in diversi ambiti, specie quello del machine learning, per la creazione degli assistenti vocali.

Per promuovere questa iniziativa, Mozilla ha lanciato un contest con numerosi premi in palio. Si chiama Contest CV Project, sarà attivo dal 1 al 30 aprile e si concentrerà in modo specifico sulla lingua italiana.

Stando a quanto riferito dalla comunità italiana di volontari di Mozilla – Mozilla Italia – oggi è molto difficile trovare oltre centocinquanta ore di registrazioni in lingua italiana utilizzabili per migliorare le tecnologie vocali senza dover pagare o far parte di una università. Il mondo universitario, infatti, è il principale creatore e utilizzatore di queste registrazioni vocali, perlopiù per portare avanti e approfondire gli studi linguistici.

Per incentivare gli utenti a contribuire a Common Voice, dunque, la comunità di volontari di Mozilla Italia ha organizzato spesso degli “sprint”, ovvero delle maratone mensili online durante le quali i partecipanti ottengono dei riconoscimenti, solitamente degli adesivi Mozilla. Questa volta, Mozilla Italia vuole fare le cose in grande e ha messo diversi gadget in palio per i venti partecipanti che, al termine del contest, avranno acquisito più punti. I gadget includono delle t-shirt Firefox, braccialetti Mozilla, spille FireFox OS, spille Mozilla e adesivi vari.

Come partecipare al contest

Partecipare al contest è davvero molto semplice. Anzitutto, occorre scaricare e installare l’app Donate your voice: CV Project disponibile su Google Play, Huawei AppGallery e Amazon AppStore, per poi registrarsi al progetto ed effettuare l’accesso al proprio account.

A questo punto, occorre recarsi nell’area Impostazioni dell’app, cliccare sulla voce “Avanzate” e poi su “Mostrami la stringa che mi identifica nell’app”. Bisogna poi inviare uno screenshot della stringa a uno degli organizzatori dell’evento quando si decide di partecipare, e un secondo screenshot a fine evento. E’ fondamentale ricordare di avere le statistiche attivate per tutta la durata del contest. Per verificarlo, basta recarsi ancora una volta nell’area Impostazioni dell’app, poi su “Avanzate”, e accettarsi che i pulsanti relativi alle voci “Statistiche generiche” e “Statistiche sull’utilizzo dell’app” siano verdi.

Fatto ciò, si potrà contribuire al progetto in due modalità: registrando la propria voce, oppure convalidando le registrazioni degli altri utenti. Prima di procedere, consigliamo di leggere l’intero regolamento del contest.

Infine, ma non meno importante, è bene ricordare che l’app non salva alcun dato personale degli utenti, e che il nome utente e l’indirizzo email non verranno mai associati ai dati pubblicati.