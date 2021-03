Xiaomi lancia una nuova lavatrice smart NFC con 10 Kg di capacità di carico

Continua l’espansione della linea di elettrodomestici intelligenti MIJIA di Xiaomi che da oggi annovera una nuova lavatrice smart con capacità di carico di 10 Kg e caricamento dall’alto in grado di lavare 48 camicie, 4 tende di grandi dimensioni, 16 paia di jeans, 4 set di lenzuola e gli abiti di una famiglia di quattro persone.

Caratteristiche della lavatrice smart Mijia Pulsator Washing Machine 10 kg

In termini di design, il corpo della lavatrice è realizzato in materiale metallico PCM ed è impermeabile e resistente all’umidità. Lo sportello superiore è realizzato in vetro panoramico trasparente che permette di dare un’occhiata al bucato ed è dotato di diverse funzioni di sicurezza.

La nuova lavatrice intelligente di Xiaomi mette a disposizione 16 programmi di lavaggio adatti al trattamento di tutti i tipi di tessuto, otto dei quali sono professionali e possono essere cambiati con un solo pulsante sulla macchina, inoltre l’app MIJIA permette agli utenti l’accesso a 8 programmi professionali extra tra cui scegliere.

L’elettrodomestico si connette allo smartphone tramite NFC e può essere collegato a un dispositivo smart home per emettere un segnale acustico o riprodurre musica come promemoria al termine del ciclo di lavaggio, inoltre è possibile fare in modo che lo stendino si abbassarsi alla fine del programma impostato.

La lavatrice Mijia Pulsator 10 kg supporta le modalità di autopulizia e asciugatura grazie a un potente flusso d’acqua che rimuove lo sporco accumulato e a un getto d’aria che elimina l’umidità residua per impedire la crescita di batteri sia all’interno della macchina che nel bucato.

Disponibilità e prezzo di Mijia Pulsator Washing Machine 10 kg

La nuova lavatrice smart di Xiaomi è attualmente in preordine in Cina al prezzo di 1.099 yuan (circa 142 euro), dopodiché il prezzo di vendita standard sarà di 1.599 yuan (circa 206 euro).

