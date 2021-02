Realme Buds Air 2 ufficiali con ANC, modalità trasparenza e altre migliorie

Realme ha lanciato in India le cuffie true wireless Buds Air 2 e rispetto al modello lanciato a dicembre 2019, la nuova versione offre la cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza, il chip Realme R2, il supporto Bluetooth 5.2, driver Hi-Fi classe Diamond da 10 mm e la nuova modalità Bass Boost+ messa a punto da un DJ americano.

Le cuffie in-ear Realme Buds Air 2 sono dotate di ha una modalità di gioco a latenza super bassa da 88 ms, promettono fino a 25 ore di durata totale della batteria e 5 ore di autonomia per le cuffie. Con il supporto per la ricarica rapida è possibile ottenere 120 minuti di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica, tuttavia è assente la ricarica wireless che era presente nel primo modello.

I due microfoni per la cancellazione attiva del rumore offrono una riduzione massima di 25 dB tramite algoritmo ENC, mentre la modalità Trasparenza consente agli utenti di ascoltare i suoni ambientali con un tocco senza togliere le cuffie.

L’app realme Link consente di personalizzare funzioni come l’attivazione della cancellazione attiva del rumore, il tipo di bass boost+, la ricezione di aggiornamenti di sistema e altro ancora.

Specifiche di Realme Buds Air 2

Driver Hi-Fi di classe Diamond da 10 mm con Bass Boost+

Bluetooth 5.2, codec audio AAC, connessione automatica aperta e accoppiamento rapido di Google

Rilevamento intelligente dell’usura, controlli tattili intelligenti e supporto per assistente vocale

Chip R2 personalizzato e supporto Bluetooth 5.2

Due microfoni per la cancellazione attiva del rumore

Modalità Trasparenza disattivabile senza togliere le cuffie

Modalità di gioco a latenza super bassa da 88 ms

App Realme Link

Resistenza all’acqua di grado IPX5

5 ore di autonomia con ANC disattivato, 25 ore di durata totale della batteria senza ANC, 22,5 ore con ANC

Batteria da 400 mAh

Terminali in silicone morbido

Dimensioni astuccio: 60,3x57x24 mm; Peso astuccio: 34,5 g; peso cuffia: 4,1 g

Prezzi e disponibilità di Realme Buds Air 2

Le cuffie true wireless in-ear Realme Buds Air 2 sono disponibili in India nei colori Closer Black e Closer White al prezzo di 3.299 rupie, corrispondenti a circa 37 euro al cambio attuale e saranno acquistabili su Flipkart, realme.com e negozi offline a partire dal 2 marzo. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una variante per il mercato globale.

In questi giorni anche Huawei ha lanciato in Cina le cuffie true wireless Free Buds 4i con cancellazione attiva del rumore e lunga autonomia.

