Tra le Offerte di Primavera di Amazon anche tantissimi playset LEGO: ecco i migliori

Hanno preso il via da poche ore le Offerte di Primavera di Amazon, che ci accompagneranno fino al 31 marzo con migliaia di prodotti in promozione. Oltre a tantissimi prodotti tecnologici, tra le offerte ne troviamo tante dedicate ai più piccoli, o a quelli che non sono più piccoli da tanto tempo ma che continuano ad apprezzare alcuni giochi.

Tantissimi playset LEGO in offerta

Parliamo proprio dei mattoncini LEGO, che sono ancora la passione di tantissimi adulti oltre che un modo per giocare insieme ai propri figli. Ovviamente il pubblico principale è quello dei bambini, con offerte Duplo per i più piccoli e LEGO per i più grandicelli. Ci sono playset per tutti i gusti, sia quelli della serie City che quelli dedicati a Harry Potter o a Star Wars, ma anche offerte sulla serie Friends e sull’edizione che celebra l’anniversario di Super Mario.

Abbiamo dunque selezionato le migliori proposte, che potete fare vostre da oggi fino al 31 marzo, con sconti che in alcuni casi superano il 30%, davvero un bel risparmio. Se volete approfittare delle vacanze pasquali, o del maggior tempo da trascorrere in casa con figli o fratelli, questa è l’occasione buona per acquistare un LEGO. E anche se avete qualche primavera in più sulle spalle, ricordatevi che le costruzioni sono un passatempo senza età.

