Huawei lancia i nuovi notebook della famiglia MateBook D16: caratteristiche, disponibilità e prezzi

HUAWEI MateBook D16 è la nuova famiglia di notebook Huawei da 16,1 pollici. L’elemento caratterizzante di questa nuova gamma dispositivi è proprio lo schermo che, grazie ai bordi estremamente sottili, è in grado di coprire il 90% dello chassis, adattandosi a un formato solitamente riservato ai portatili da 15,6 pollici.

Caratteristiche di HUAWEI MateBook D16

HUAWEI MateBook D16 sfoggia un design pulito ed elegante, basato su un guscio realizzato in lega di alluminio. Tutta la potenza di questo notebook è racchiusa in un corpo spesso appena 1,84 cm e con un peso pari a 1,74 KG. Ancora una volta, dunque, Huawei strizza l’occhio a professionisti, artisti e studenti in movimento, che necessitano di un portatile in grado di supportare le loro attività senza però risultare troppo scomodo per poterlo portare con sé durante i propri viaggi.

Il display misura 16,1 pollici, ha una risoluzione FullHD, supporta il 100% dello spettro sRGB e ha una luminosità massima di 300 nit. Nonostante non si tratti di un pannello estremamente luminoso, ogni dettaglio può essere ammirato perfettamente poiché il notebook adotta una soluzione anti-riflesso.

HUAWEI MateBook D16 è alimentato da un processore AMD Ryzen 5 della serie 4000H, molto probabilmente un 4600H, con scheda grafica Radeon Graphics integrata. Completano il pacchetto 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. L’architettura a 7 nm dovrebbe garantire un più efficace consumo energetico, mentre il sistema di raffreddamento a doppia ventola HUAWEI Shark permetterebbe al dispositivo di non raggiungere temperature troppo elevante, anche durante le attività più intense.

HUAWEI MateBook D16 supporta la ricarica rapida da 65 W che, a detta dell’azienda, dovrebbe offrire fino a due ore di autonomia con appena quindici minuti di ricarica, e può persino ricaricare un altro dispositivo quando è spento. Il dispositivo è dotato di due porte USB-C, due porte USB 3.1 Gen 1, una porta HDMI e un’entrata jack audio da 3,5 mm. Completano le caratteristiche chiave di HUAWEI MateBook D16 il supporto al Wi-Fi 6, fotocamera, sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione e una serie di funzionalità, tra cui Huawei Share, per lavorare con più dispositivi Huawei attraverso la condivisione dello schermo.

HUAWEI MateBook D16 sarà disponibile a partire dal prossimo 27 aprile al prezzo di 899,99 euro per alcuni mercati selezionati, tra cui quello francese e quello tedesco. Non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità per il mercato italiano, ma non si esclude la possibilità che Huawei possa lanciare il suo nuovo notebook anche qui. Come al solito, se ci saranno delle novità noi di TuttoTech saremo sempre pronti per aggiornarvi!