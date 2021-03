Vodafone lancia un nuovo box TV più smart e moderno

Da ieri è disponibile il nuovo decoder TV Box Pro di Vodafone, dispositivo grazie al quale gli utenti avranno la possibilità di usufruire delle potenzialità e dei servizi offerti dall’operatore telefonico con la sua piattaforma Vodafone TV.

Al momento il nuovo TV Box Pro di Vodafone è incluso solamente con il pacchetto Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento (per i nuovi clienti con FTTC, FTTH e FWA), soluzione che comprende NOW Pass Sport e Entertainment, oltre a 6 mesi di NOW Cinema e 12 mesi di Amazon Prime per le attivazioni entro il 31 marzo 2021, il tutto con un canone di 32 euro al mese.

Anche i già clienti Vodafone TV (con ADSL, FTTC e FTTH) possono richiedere il nuovo dispositivo effettuando l’upgrade, restituendo il vecchio decoder e pagando il costo di 59 euro una tantum (con addebito sulla prima fattura utile).

Vodafone ci presenta le feature del nuovo TV Box Pro

A caratterizzare il nuovo TV Box Pro di Vodafone troviamo il supporto alla connettività Wi-Fi 6, un nuovo telecomando Bluetooth con dei tasti dedicati per accedere immediatamente a servizi popolari come Netflix e Amazon Prime Video, un microfono integrato e un tasto dedicato al controllo vocale (grazie al quale sarà possibile alzare o abbassare il volume, cambiare canale, aprire un’applicazione e altro ancora), il supporto alla ricerca vocale dei contenuti da guardare.

Tra le altre novità di TV Box Pro vi sono una nuova interfaccia di navigazione, una maggiore integrazione con Netflix e un’interfaccia più intuitiva per l’Area Kids, con la possibilità di impostare un limite di utilizzo giornaliero (o una fascia oraria in cui il dispositivo deve spegnersi) e di visualizzare all’interno di ciascun profilo soltanto i contenuti relativi alla fascia di età selezionata.

Ricordiamo che Vodafone TV permette di avere accesso ai canali del digitale terrestre e a quelli di altri servizi streaming, oltre che ad alcuni dei canali di Sky, il tutto con alcune feature molto interessanti, come la possibilità di mettere in pausa, riavviare, registrare un singolo contenuto o un’intera serie.